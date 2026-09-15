Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ABB eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu ve gelininin servetlerini düğünlerinde takılan altınlar olarak açıklamasına kinayeli bir cevap verdi. Ahmet ve Hülya Gökçek Almanya’da 8.7 milyon Euro’ya AVM almak için girişimde bulunmuş ve servetlerinin kaynağını düğünlerinde takılan altınlar olarak açıklamıştı.

Özgür Özel de “Bizim de çocuğumuzun doğumu dolayısıyla altınlar takıldı, ama eve hırsız girdi hepsini çaldı, çalınmasaydı da zaten AVM alamazdık’’ dedi.

Didem ve Özgür Özel çifti kızları İpek Özel’in mezuniyet töreninde.

Bir TV kanalında soruları cevaplandıran Özel, Gökçek ve ailesi konusundaki tartışmalara değindi ve şöyle dedi: “Biz düğün yapmadık nikâhta takılan altınları bozdurup eczanenin masraflarına harcadık, nikâhtan hemen sonra eczane açmıştık. Kızımın doğumunda altın takıldı ama doğumda gelen altınlar çalındı, eve hırsız girdi. Çok bir şey değildi ama üzüldük tabi. Çalınmasa da zaten AVM alamazdık.”