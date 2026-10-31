YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediyesi’nin Bağdat Caddesi’nde düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü’nün ardından kutlamaya katılan vatandaşlara seslendi:

“Tam 103 yıldır bu milletin elinden bayrağı, gönlünden Cumhuriyet sevgisini alamadılar, alamayacaklar. Cumhuriyet özgürlüktür, eşitliktir, bağımsızlıktır ama benim için bu milletin başının üstündeki yüce bir çatıdır. O çatı, 86 milyonun evidir. İşte bu yüzden Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.”

ÇATI DÖRT DİREKLİ

Cumhuriyet çatışısın dört temel direği olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

“Bunlardan biri demokrasidir. İkincisi adalettir. Üçüncüsü, laikliktir. Dördüncüsü, sosyal devlettir. Kimseyi geride bırakmayan, kimseyi unutmayan, kimseyi bir diğerinden ayırmayan sosyal devlettir. Bizler cumhuriyetçiyiz ama sadece geçmişin bekçileri değil, geleceğin öncüleriyiz. Bugün cumhuriyetimizin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Cumhuriyetin kazanımlarına kastediyorlar, kurumlarını ortadan kaldırıyorlar, milletin seçtiklerine saldırıyorlar, adaletin terazisini bozuyorlar.”

‘BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ’

Özel şöyle devam etti:

“Bir asır önce işgalin kuşatması altındaydık. Onu aştık, şimdi yeni darbecilerin saldırıları altındayız. Milletten bir talimat aldık, bize dediler ki ‘Ya bir yol bulacaksın ya yeni bir yol açacaksın.’ Yeni, yepyeni bir siyasetle hep birlikteyiz. Bu millet, cumhuriyeti yokluk içinde kurdu. Varlık içinde yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Buradan sizlere söz veriyorum, bir gün o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. O pazardan sonraki pazartesi, bu caddede, bu TIR’la birlikte hep beraber yürüyeceğiz.”

ÖZGÜR ÖZEL GÖZTEPE METROSUNDA DÜN TEST SÜRÜŞÜ YAPTI, İMAMOĞLU’NU ÖVDÜ: BİR TRABZONLU YOLUNU BULDU 10 METRO YAPTI

YENİ Parti lideri Özgür Özel, dün Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın test sürüşüne katıldı. Özel, “2019’da İstanbullu, ‘Yapamayız, para yok’ diyenlere değil, ‘Bir yolunu bulacağız’ diyen Ekrem İmamoğlu’na oy verdi” dedi. İmamoğlu’nun metro yatırımlarını iktidarın hizmetleriyle karşılaştıran Özgür Özel, Trabzon üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Özel, “10 AK Partili Trabzonlu, Trabzon’a bir tane metro yapamadılar. Bir tane Yeni Partili Trabzonlu Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a 10 tane metro yaptı arkadaşlar” dedi.