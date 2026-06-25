Batman'da faaliyet gösteren bir özel bakım merkezinde engelli bireylere yönelik kötü muamele ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu adli işlemlerin ardından sessizliğe bürünen özel bakım merkezinin giriş kapısı, bahçesi ve bina çevresinde herhangi bir hareketliliğin olmadığı gözlendi.

Söz konusu özel bakım merkezinde bakıma muhtaç kişilere lağım suyu içirildiği de iddialar arasında yer alıyordu.

VALİLİKTEN ADLİ VE İDARİ SÜREÇ AÇIKLAMASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Batman Valiliği, 19 Haziran'da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özel bakım merkezine yönelik şikayet ve iddiaların en başından itibaren ivedilikle değerlendirildiği ve konunun gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi. Yürütülen adli soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği hatırlatılarak, adli sürecin titizlikle sürdüğü ifade edildi.

BAKANLIK İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

İddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından konunun idari boyutunun da tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettişin görevlendirildiği bildirildi. Valilik, merkezden hizmet alan vatandaşların haklarının ve güvenliklerinin korunması için devletin ilgili kurumlarınca gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alındığını, bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin temin edildiğini açıkladı. Sorumluların tespit edilmesi amacıyla yürütülen tüm süreçlerin yakından takip edildiği vurgulandı.