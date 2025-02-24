İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine özel bir bankanın 33 ayrı kişiye ait hesaplarından 5 milyon 416 bin TL çalındığını belirledi.

24 tutuklama

Operasyon başlatan ekipler, şüphelilerin paraları banka şubelerinden ve ATM’lerden çektiğini ve sonrasında çeşitli kripto borsası hesaplarına aktardığını tespit etti. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 24’ü tutuklandı.

TÜBİTAK ödüllü profesörü 1 milyon lira dolandırdılar

İstanbul’da kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı sigorta iptali yapacağını belirterek TÜBİ-TAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mehmet Güneş’in hesabından 1 milyon lira çekti. Bankanın müşteri hizmetlerinin numarasının kopyalanması üzerine yönlendirilerek 500 bin lira kredi çeken ve hesabındaki 500 bin lirayı da dolandırıcılara gönderen Güneş, “O kadar profesyonelce yapılıyor ki bankanın sistemi kullanılıyor. Banka beni arıyor, banka beni dolandırmaz Prof. Dr. Mehmet diyorsunuz” dedi.