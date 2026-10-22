YENİ Parti lideri Özgür Özel, kayyum atanarak kapatılan Halk TV’ye destek vermek için dün akşam İstanbul’daydı. Halk TV’nin Zeytinburnu’ndaki binasının önünde toplanan on binlere seslenen Özel, “ Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı olan Halk TV’ye atanan kayyımı protesto etmek amacıyla buradayız” dedi.

YOK EDİYORLAR

“AKP her zaman basın özgürlüğünün karşısında oldu” diyen Özel, “ Bir havuz düzeni medyası oluşturdu. Karşısında olanla uğraştı, yıldırmaya uğraştı. Gazetecilere ya beni savunursun ya da ekmeğinden olursun dedi. Yetmedi, kendiden olmayan medya kuruluşlarını yok ediyorlar” diye konuştu. Özel, “Atatürk’ün koltuğuna oturan Genel Başkan Çubuk’ta linç girişimine uğradığında Halk TV oradaydı. Ne acıdır ki o kişi bugün Halk TV’yi hedef gösteren isimlerden oldu. Kayyımın kısa vadeli 2 hedefi vardı.

KORKMAYACAĞIZ

Biri Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının duyulmasını engellemek, diğeri de fon vurgunun, asrın vurgunun üzerine giden, en çok izlenen haber kanalını susturmaktı. Orta ve uzun vadeli hesaplar çok daha karanlık. Muhalefetin sesini tamamen kesmeye niyetlenmişler. Basın özgürlüğünü, demokrasiyi savunacağız. Korkmayacağız. Direne direne birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

“BİZ SOKAĞA ÇAĞIRIRSAK SEN YALAN HABER YAPAMAZSIN”

İktidar yanlısı TV’ye tepki gösteren Özel, “Ben şiddete, kargaşaya çağırmam. Ben mücadeleye, sokaklara, meydanlara çağırıyorum! Barıştan, kardeşlikten yanayız. Bizi sokaktan çekmeye çalışma, sokağa çağırırsak, sen yalan haber yapamazsın” dedi.