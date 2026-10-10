YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve halk buluşmalarına katılmak için geldiği Mersin’de, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Özel ardından halkla buluştu.

Silifke’deki halk buluşmasında yaptığı konuşmada bölgedeki üreticinin zeytin ve narenciyede yaşadığı sıkıntılara, asgari ücretli ve emeklilerin alım gücündeki düşüşlere dikkat çekti.

ENSEYİ KARARTMAYIN

Özel, “Kimse enseyi karartmasın. Bunların bir hesabı var. Seni korkutmak, yıldırmak, bezdirmek, ‘bu iktidar değişmez’ demek, ümidi kaybetmek ve senin sandıktan ümidini kesmek. Bunlar pes edersek kazanır. Ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız. Buradan ant olsun ki söylüyorum: O sandığa varacağız, o seçimi alacağız” dedi.

HEPSİNİ ERDOĞAN ATAMIŞ

Fon skandalı ile ilgili konuşan Özgürz Özel, “Erdoğan’ın atadıkları bu işin içindedir.Hepsi milleti soyan fon şirketlerinin yönetimindedir.Paraları alıp kaçanlar Erdoğan’ın atadıkları yardımcıları eski bakanları, yeni bakanlarıdır. Soygunu yapanlar hiç üzerlerine almıyorlar. Çok yazık” diye konuştu.

Halk memnun oldu, iktidar ise rahatsız

Mersin ve Silifke belediyelerinden duyulan memnuniyetin iktidarı rahatsız ettiğini savunan Özgür Özel, belediyelerin sosyal yardımlar, kreşler, öğrenci yurtları ve kent lokantalarıyla halka dokunduğunu söyledi. Özel, “Demokrasinin tam da tanımı budur. Millet kimi istiyorsa seçer, kimi istemiyorsa gider. Milletin memnun olduğu kalır, memnun olmadığı gider” diye konuştu.

Mahinur Hanım listeyi görüyorsun ama açıklamıyorsun

Özgür Özel, Erdoğan’a yüklendi ve “Atadıkları halkın üç kuruşuna göz dikti” dedi. “Paraları alıp kaçanlar Erdoğan’ın yardımcıları, eski-yeni bakanlar” diyen Özel, Aile Bakanı Mahinur Göktaş’a da yanıt verdi: “Babamdan özür dileyin’ diyorsun. ‘Babam incindi’ diyorsun. Listeyi 10 dakikada görüp, TC’ye bakıyorsun. O liste açıklansa bu yanlışlar olmayacak ama açıklamıyorsunuz. Mahinur Hanım, senin baban incindi, ellerinden öperim. Ekrem İmamoğlu’nun 85 yaşında babasına ‘Senin oğlun hırsız’ deyip yetmez, evine gelip, bahçesini kazıp kasa aradılar. Hasan Amcadan özür dilediniz mi?”