Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CNN International'a verdiği röportajda, Türkiye'nin demokrasi sürecinin tehdit altında olduğunu savundu. Özel, "Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var" diye de ekledi.

CHP'nin Türkiye'de demokrasi için kritik bir rol oynadığını ifade eden Özel, "Demokrasi yalnızca bir kavram olmamalı, halkın seçtiği yöneticilerle bir sistem olmalıdır" diye konuştu.

ERDOĞAN İLK KEZ BÜYÜK YENİLGİ ALDI

İmamoğlu'nun 2019 başta olmak üzere seçim zaferlerinin, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Özel, Erdoğan'ın ilk kez büyük bir yenilgi aldığını belirtti. İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu da anımsatan Özel, "İmamoğlu’nun popülaritesinin arttığı çok açık. Erdoğan'ın eski gücü kalmadı" dedi.

Özel, protestoların devam edeceğini belirterek "Hükümetin baskıları arttıkça, halkın demokratik hakları için mücadele de devam edecektir" ifadesini kullandı.

ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin, Türkiye'deki demokratik reformlarla paralel ilerlemesi gerektiğini belirten Özel, "Türkiye'nin stratejik önemi büyük, ancak demokrasi olmadan bu ilişki sağlıklı şekilde sürdürülemez" şeklinde konuştu.