CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, son kurultayın iptal edileceği ve genel başkanlığa kayyum atanacağı iddialarına tepki gösterdi.

(Zekeriya Albayrak/ Sözcü)

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

'İKTİDARA BU PARTİYİ TESLİM ETMEYİZ'

Biz bugüne kadar bunlara teslim olmadık. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmadık. Dışarıdan gelen saldırılara direndik, içeride yapılan yanlışlara kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik dedik. Buradan partimin eski yeni bütün yöneticilerini, eski yeni bütün milletvekillerini, eski yeni tüm üyelerini kucaklarken, Cumhuriyet Halk Partisi’nde normal yollardan, legal yollardan partiyi ele alamayacak bir meczup odağın adliye koridorlarında birtakım meczuplarla, yalancılarla, birtakım sahtekarlarla, birtakım tuhaf uygulamalarla, iftiralarla aradıkları iktidarı onlara bu partinin asla ve asla teslim etmeyeceğini bilsinler.

(Zekeriya Albayrak/ Sözcü)

'KAYYUMLA GELENİ TÜKÜRÜKLE BOĞARLAR!'

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’de iktidarı sandıkta arar. Kendi içindeki iktidar da mahallelerden başlayan sandıklarla, böyle saatin vidasından gelerek mahalleden, ilçeden, ilden ta kurultaya kadar gelinir. Öyle kayyum eliyle, bilmem neyle Atatürk’ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.

(Zekeriya Albayrak/ Sözcü)

'CHP, MHP GİBİ OLMAZ'

Birtakım meczupların, repütasyonları, ilişkileriyle CHP’ye soruşturma açanların niyeti şudur, aynı MHP’nin başına geldiği gibi. MHP’de kongreyle yönetim değişecekken birileri yönetimi alacakları saf dışı bırakmak için, MHP’nin kongresini iptal ettirmek için AK Parti’ye gittiler ya, burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimi varıp da AK Parti’den parti içi rekabet için merhamet dilenmeyeceğine göre, diyorlar ki: “Bu kayyum eliyle oraya birilerini koyarsak bugün nasıl o gün bize ip atan MHP bugün en büyük destekçimiz olmuştur, bu yeni yönetim eliyle Türkiye’nin ana muhalefetini bize muhalefet etmeyecek, bize seçim kaybettirmeyecek, kendisi seçim kazanmayacak, bizi iktidarda tutacak bir aparata dönüşebilir.”

'TOPUNUN CEZASINI PARTİ KESER'

Aha buradan söylüyorum: Recep Tayyip Erdoğan’a da söylüyorum, bütün planları kurgulayanlara da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nde bu kirli planlara alet olacak ne yönetici vardır ne bir üye vardır. Olanların, alet olanların topunun cezasını gazinin partisi kendisi kesecektir. Meczupa teslim olmayız. Bu parti, iktidara aparat olacak şahıslara teslim edilecek bir parti değildir. Nokta. Bu partiden makbul muhalefet MHP çıkmadı, çıkmayacak, çıkaramayacaksınız. Nokta. Bu parti 1 milyon 750 bin üyesiyle ayaktadır. 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirleyecek, erken seçim sandığını getirecek, hepinizi gönderecek, demokrasiyi getirecektir. Gazinin partisi ayaktadır. Gazinin partisi iktidara yürümektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partiliyiz. İyi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz!"