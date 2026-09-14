İlişkilerde sadakatsizliği ortaya çıkarmak için tarih boyunca sayısız yöntem denendi. Ancak uzmanlara göre aldatan kişileri yakalamak için ne özel takip cihazlarına ne de gizli dinlemelere gerek var. Şüphe duyduğunuz anlarda sorulacak tek bir soru ve ardından gelecek tepki, gerçeği anında gözler önüne seriyor.

HAYIR DIŞINDAKİ HER YANIT ALARM SEBEBİ

Yüzlerce aldatma vakasını çözen Venus Investigations uzmanı, yaptığı açıklamada genellikle gözden kaçan en kritik belirtiyi paylaştı. Şüphelendiğiniz partnerinize doğrudan "Beni aldatıyor musun?" diye sorduğunuzda alacağınız tepkinin hayati önem taşıdığını belirten uzman, "Eğer biriyle yüzleşip aldatıp aldatmadığını sorarsanız ve 'hayır' dışında herhangi bir kaçamak cevap alırsanız, yani herhangi bir yanlış yanıt alırsanız, o kişi sizi büyük olasılıkla aldatıyordur” açıklamasında bulundu.

SAVUNMA VE SUÇLAMA TAKTİĞİNE DİKKAT

Dedektif, net bir "hayır" cevabı yerine gelen tepkilerin ardındaki tehlikeye dikkat çekerek," 'Gerçekten aldatacağımı mı düşünüyorsun?' veya 'Böyle bir suçlamada bulunmana inanamıyorum. Sadece işten geç geldim diye aldattığımı mı düşünüyorsun?' gibi yanıtlardan bahsediyorum. 'Hayır' dışında herhangi bir yanıt, endişelenmeniz gereken bir şey olduğu anlamına gelir” dedi.

Görünüşte haklı bir tepki gibi duran bu cümlelerin aslında birer kaçış taktiği olduğunu belirten uzman, net bir yanıt vermekten kaçınmanın aldatıcı davranışın ilk göstergesi olduğunu vurguladı.

PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON İLE SUÇU BAŞKASINA ATIYORLAR

Konuyla ilgili analiz yayınlayan Titan Investigations yetkilileri de benzer kaçamak konuşmaların, aşırı hassasiyetin ve aniden gelişen savunmacı tavırların sadakatsizlik işareti olduğunu doğruladı.

Kurumun yayınladığı raporda partnerin izlerini kaybettirmek için başvurduğu manipülasyon taktiği şu sözlerle açıklandı:

“Bu suçu başkasına atma ve kaçınma taktiği, sizi dengesiz tutmak ve gerçeği ortaya çıkarmanızı engellemek için tasarlanmıştır. Partnerinizin tepkileri sorularınızla orantısız görünüyorsa veya belirli konuları sürekli olarak tartışmaktan kaçınıyorsa, bu saklayacak bir şeyleri olduğuna işaret olabilir.”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu tespitler hakkında kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar polis sorgularında da aynı taktiğin kullanıldığını belirterek yöntemi doğrularken, bazıları ise "Zaten bu soruyu sormak zorunda kalıyorsanız cevabı çoktan biliyorsunuzdur" yorumunda bulundu.