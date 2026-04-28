CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Aylardır ödenmeyen maaşlarını almak için eylem başlatan Doruk Maden işçileri de CHP’nin grup toplantısına geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın madencilerin toplantıda olduğunu açıkladığı sırada salondan alkışlar yükseldi.

Özel gündeme ilişkin birçok değerlendirmede bulunurken, Avrupa ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin Türkiye'de olduğunu savundu.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir adım geri atmadan, mücadeleden taviz vermeden, milletin elimize verdiği bayrağı tüm saldırılara rağmen bırakmadan, birbirimize tutunarak ayağa kalkarak, Türkiye’nin en köklü ve güçlü ailesinin tüm fertlerinin birbirine sıkı sıkı sarıldığı, Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet için mücadele etmeye karar verdik.

Cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olduğunu bilip, bugün ülkeyi yönetenlerin umursamadıklarına sahip çıkarak sonuna kadar direnmeye tüm Anadolu’da ve Trakya’da mücadeleye yeni bir nefes ve inançla devam etmeye karar verdik.

Bugün benim açımdan zor günlerden bir tanesi. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü bugün. Ben de bugünden tam 12 yıl önce 28 Nisan 2013 günü Manisa milletvekili olarak. Elimde biraz önce arkadaşların yere vurduğu, sarı madenci baretiyle kürsüye çıkmıştım. Soma’da yaklaşmakta olan felakete dikkat çekerek, madende büyük bir felaket meydana gelebilir diyerek bir komisyon kurulmasını istemiştik. Dönemin bakanının yolladığı bilgi notuyla, AK Parti “O maden Türkiye’nin belki de dünyanın en güvenli madenlerinden birisi” demişti. AK Parti oylarıyla reddedildikten 15 gün sonra hep birlikte Soma katliamını yaşadık.

Neredeyse tamamının elini sıktığım, madene uğurladığım, sonra da aileleriyle birlikte onların hak mücadelesini verdiğim 301 madencinin Türkiye işçi sınıfına vasiyetidir. Örgütlenin, sendikalı olun, birlikte mücadele verin.

MADENCİLERE DESTEK MESAJI

Soma’nın üzerinden 12 yıl geçti ama madencilerin çilesi bitmedi. Doruk Maden işçileri 12 gün önce Eskişehir’den yola çıktılar, Ankara’ya geldiler. 9 gündür de açlık grevindeler. İşçilerin 23 Nisan’da çocuklarıyla nasıl gözyaşlarıyla bir araya geldiklerini gördük.

Ne yapmış bu madenciler? Ne yapmışlar da polis her seferinde kimsenin karşısında durmadıkları kadar madencilerin karşısında duruyor.

Bir tarafta Salih Yurdakul evden çıkarken kendisine verilmiş alışveriş listesini alamıyor diğer tarafta Yıldızlar SSS Holding 2364 maden ruhsatı almış AK Parti döneminde. 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca, AK Parti gelene kadarki hükümetler toplam 1186 maden ruhsatı vermiş AK Parti sadece Doruk Madenin sahibine 2364 ruhsat vermiş.

AK Parti, toplam 386 bin maden ruhsatı dağıtmış iktidarı boyunca. Yani kayırdığı şirkete 80 yıllık Cumhuriyet hükümetleri döneminde verilen ruhsatların iki katını layık gören AK Parti, kuru soğan almak için gerekli maaşı arkadaşlardan esirgiyor. Onların arkasında değil şirketin arkasında duruyor.

Tercihlerini her zaman işçiden değil, emeği sömürenden yana kullandılar. Doruk Maden işçilerinin gördüğü muamele ilk değil. Bugün Gökay Başkan burada. Bu Bağımsız Maden İş'i kuran Tahir Çetin Soma'da Kınık'ta mezarında yatıyor.

"CHP GELECEK TÜM İŞÇİLER SENDİKAL HAKLARINA KAVUŞACAK"

Türkiye’de işçilerin yüzde 14’ü sendikalı. Kamuda örgütlenene örgütlenme diyen yok. Özel sektörde örgütlenebilen yüzde 7…

Bir yanda biz darbelerle hesaplaşacağız, YÖK’ü kaldıracağız, 1 Mayıs’ı serbest yapacağız diyen AK Parti, şimdi YÖK’ün etinden sütünden yargılıyor. 1 Mayıs’ı bayram yapacağım demişti, 2010 yılında billboardlarla duyurdu, önce bayram ilan edip sonra bayramı zehir etti.

Size söz veriyoruz Türkiye işçi sınıfının önünde ant içiyoruz ki CHP gelecek tüm işçiler sendikal haklarına kavuşacak.

'EN KÖTÜ ASGARİ ÜCRET TÜRKİYE'DE'

Bu kara düzen her iki işçiden birini asgari ücretli yaptı. Asgari ücret dediğimiz şey, emekçinin ilk bir yıl aldığı ücrettir. Bir yıl sonra kıdemle birlikte o kıdemden uzaklaşılır. Asgari ücret neredeyse ortalama ücret olmuş durumda. O yüzden de asgari ücretliler zorda hem de geri kalan ücretler ona göre belirlendiği için diğer ücretliler zorda. Dünya'da en kötü asgari ücret Türkiye'de.

ÖZELLEŞTİRMELERE TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 100 özelleştirme olduysa yüzde 89’unu AK Parti yaptı.

Devleti sattılar, 60 milyar dolar elde ettiler. 2.7 trilyon TL… Öyle acı, katlanılmaz bir iş ki… 24 yıllık özelleştirmenin geliri 2.7 trilyon lira, 2026’da faize ödenecek para 2.7 trilyon lira.

Dedesinden babasından 80 yıllık şirketi alıp da bir gecede batıranlar var ya. AK Parti'nin o hayırsız evlattan hiçbir farkı yok milletin gözünde.

CHP'NİN KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ

Kiralar öyle yükseldi ve bu işin sonunda öyle bir noktaya geldi ki ya asgari ücretle kirayı ödeyip aç kalacaksın ya da karını doyurup sokakta kalacaksın.

2 Nisan günü Çeşme’de ve Menemen’de kiralık sosyal konutların temelini attık. İzBB’miz yaptığı sosyal konutların yüzde 10’unu sosyal konut olarak ayırdı. Çeşme’deki projeyle de 600 kiralık sosyal konutun temelini attılar.

İstanbul’da da sosyal konutların kuraları çekildi. Bu törende de kiralık sosyal konutu ilk kez Türkiye’de AK Parti döneminde yapılıyor diye duyurdular.

Buradan Türkiye’de barınma sorunu çeken herkese söylüyoruz. CHP kiralık sosyal konut fikrin sahibidir. O fikri Türkiye’ye getiren, savunan, planlayan, her sosyal konuttan 4’te birini de kiralık ve gelire göre kira ödenecek hale getirecek partidir.

Yeni bir adalet bakanı var, "Yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için hukuki güvenlik zemini oluşturmak istiyoruz" demiş, iktidar değişmiş olabilir mi, ya da hukuka inanan bir bakan atamış olabilirler mi? Danışmanları uyarıyor: O bakan her türlü hukuksuzluğu yapan kişi, o bakan o bakan diyor...

İTİRAFÇILARIN İBB DAVASINDA TEK TEK ÇARK ETMESİ ÜZERİNE

Dün Aziz İhsan Aktaş davası. Duruşmada dün iki tane gizli tanık dinlendi. Söylediği söz ortada, kimliği gizli. Söylediği sözü tekrar etmek için her konfor sağlanmış, kendisine sorulan soruya şu yanıtı veriyor: “Bir şey görmedim. Savcılıkta yazıya döküldü. Söylediklerim sadece duyduklarım” Bunun ifadesiyle insanlar tutuklandı.

Gizli tanık dün şunu söylüyor. Bizzat gördüğüm bir usulsüzlük yoktur. Sadece duyduklarımı söyledim.

İşte bu davada 14 itirafçı dün itirafçı dün itibarıyla 14 kişi ifadelerini geri çekti. Geçen sene bunların her birini, “Bir itirafçı daha”, bütün gece 4 kişi oturmuşlar üstünde tepinmişler, o kanalda bu kanalda.

Artık bu meseleler bambaşka boyuta, bir yıldır söylediğimiz şekilde arkadaşlarımızın haklılığına, bu iktidarın kendinden sonrakine darbe yapma hevesinin açıkça ortaya çıkmasına dönüşmüştür.

Ateşle oynayan elini yakar. Yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar. Bu yargı çetesi ve talimat aldıkları siyasetçiler, her hukuksuz adımlarının tek tek not alındığını unutmasın. Devlet de unutmaz millet de unutmaz.

Son cumhuriyeti 103 yıllık, kuruluşu Sivas kongresine dayanan bir devlettir.

İktidar olduğumuzda devrisabık yaratmayacağız. O dönemde iş bulanı, oy vereni asla suçlamayacağız. Hala haysiyet cellatlığı yapanları, kanunsuz emir verenleri, kanunsuz emre uyanları, oradan aferin bekleyenleri asla ve asla unutmayacağız.

Şirkete çöküp İBB borsası kurup 'Ya satarız ya yapımızı alırız' diyenlerin parası, soğuk cüzdanlarla taşınan para nasıl oluyor ak para da sen nasıl mücadele ediyorsun kara parayla?

Operasyon yapacaksın, dosya gizli olacak ama bazı avukatlar dosyaya hakim olacak, alacak dosyayı aileleri bulacak, cezaevine gidip "Senin suçun bu, bunu söylersen çıkaracaklar" diyecek, ben bunu ifşa edeceğim, o da atlayıp yurt dışına kaçarken yakalanacak, gizli belgeyi nereden bulduğu sorulmadan ev hapsine konulacak, sonra serbest bırakılacak...

Bir başkası elinde kağıtla Murat Kapki'ye gidecek, "Bunu imzalarsan savcı seni salacak, tarife de bu" diyecek, sonra siz bu ülkeyi kara paradan kurtaracaksınız öyle mi? Bu AK Parti'nin kara düzeninin en kara noktası bu adalet sisteminin geldiği noktadır. Kara deliksiniz siz, vicdanı yutan, insafı yutan kara deliksiniz...

Bu iktidar, kime özeniyor derseniz. Özendiklerinin en başında kötü bir taklit gibi duran Brezilya örneği vardır. Bolsonaro, karşısındaki adayı yolsuzluk suçlamasıyla hapse atmıştır. Lula’nın kendisini ve oğlunu hapse atmıştır. Bu hikayede hapse atma işlemini gerçekleştiren hakim Brezilya adalet bakanlığına atanmıştır. Bu kadar korkunç bir benzerlik…