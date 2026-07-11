CHP lideri Özgür Özel, illere yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Özel, ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya geldi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ OPERASYONUNA TEPKİ

Özel, "Güne yine bir kötü haberle, bir haksızlıkla, bir vicdansızlıkla uyandık. TBMM'nin, Çankaya Köşkü'nün, partimizin binasının ve Anıtkabir'in emanet olduğu Çankaya Belediyemize, belediyemizin gencecik başkanı Hüseyin Can Güner'e sabah 05.30'da operasyon yaptılar. Kendisi yurt dışındaydı, ilk tepkisi şu oldu; evin yedek anahtarları şu kişide, verin gidip evi arasınlar. Çankaya Belediyesi'nde ne kolaylık varsa sağlansın. Verilmeyecek hesabımız yok, öyle kaçma şüphesi falan demesinler, ilk uçakla Ankara'ya geliyorum dedi" ifadelerini kullandı.

"SANA BU SEÇİMİ KAZANDIRMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Özel, "Sana bu seçimi kazandırmayacağız. Bu yörükleri senin insafına bırakmayacağız. Biz Atatürk'ün partisiyiz, onun yolundan gidenleriz. Bir şekilde bu memleketi kurtarırız" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

-Şundan emin olun; bu iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. Birinci mücadelemiz partimizin hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz, partimizi geri almak istiyoruz.

-Ama bu süreçleri uzatarak, yargıyı baskılar yaparak, operasyonlar yaparak süreci uzatıp bu heyecanı, bu öfkeyi, bu mücadele ruhunu dindirmeye çalışanlar şunu bilsin; Bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz.

-Halkın coşkun akan selinde kimse duramaz! Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.