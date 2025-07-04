CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın 8 Eylül’e ertelenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel, CHP'in 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelenmesini soran gazeteci Ünsal Ünlü'nün sorusuna şu yanıtı verdi:

"8 Eylül, 30 Haziran gibi olmayacak. Şu anda şöyle bir durum var, toplumsal olarak haklılık yani sadece burada yaşanan şeyin, bana bir saldırı olmadığını insanlar görüyor ya da Ekrem İmamoğlu'yla alakalı olmadığını, partinin dört bir yanından saldırı altında olduğunu görüyor ve bence buradan sonra 30 Haziran'daki gibi olmayacak, toplumun makul kesimin nasıl baktığını da görecek insanlar. Ve orada bir yoğunlaşma olacak. Bu dava zaten temelinden itibaren son derece anlamsız. Ben burada kayyum ihtimalinin çıkacağını binde bir bile görmüyorum. Daha önce defalarca söyledim bunu. Ama bize yönelik bir saldırı konusunda, toplumun buradaki tavrı da son derece net."

'KILIÇDAROĞLU'NA KIRGINLIĞI OLANLAR VAR'

Özel, "CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kırgınlığınız var mı?" sorusunu da "Şahsen benim bir kırgınlığım yok ama partinin tarihinin, hafızasının, partinin üyelerinin bir kırgınlığı var" diye yanıtladı.

'KILIÇDAROĞLU' MESAJI ATAN VEKİLLER...

CHP lideri Özel, "10 milletvekiline yönelik disiplin süreci işleyecek mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Hayır. Ben o arkadaşlarla ilgili hiçbir adım atmayacağım. Önümüzde her seçim için ön seçim var. Ben de genel başkan olarak ben de Manisa'dan gireceğim o ön seçime. O arkadaşlar da girecekler o seçim yaşanacak ve eğer kendilerini anlatabilirlerse, yaptıkları üyeler tarafından da takdir ediliyorsa siyaseten yollarına devam ederler. Benim açımdan hiçbir sorun yok. Ama yaptıklarını eğer üyeler unutmadıysa burada partiye yönelik tavırlarını unutmadıysa, onun zaten kararını delege ve üyeler verecek. Benim yapmamı gerektiren hiçbir şey yok."

'ERDOĞAN'IN SERTLİĞİ ÇARESİZLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR'

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine de "Erdoğan sertlikten bir şey sağlayamayınca kabalaşmaya başladı. Siyasi rakibine ilk adıyla hitap edilir mi? Ben kendisine hiç 'Recep' demedim, demem de ama ben adıyla barışık bir insanım ve zaten uğrunda mücadele ettiğimiz şey de özgürlük. Erdoğan'ın bütün bu sertliği çaresizlikten kaynaklanıyor. Bundan medet umuyor."

Özel, mitinglere ilişkin de "Şu ana kadar 30 miting yaptık, Amasya 31. olacak ve 46 ilden daha miting çağrısı var. Programlı olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.