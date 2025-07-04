CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile bir araya geldi.

Özel ve Aslan açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonlar öncesi çıkışlarına da değinen Özgür Özel, CHP'li belediyelerin AKP'li belediyeler hakkındaki yolsuzlukla ilgili iddialara karşı soruşturma başlatılmadığını söyledi.

Özel, Manisa'dan çok çarpıcı bir örnek verdi.

Özel şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 92 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi 36 tane dört başı mamur yolsuzluk dosyasını, kanıtları, faturaları, şahitleri, ifadelerini hazırladı. Onlara Süleyman Soylu geldi el koydu. Hiçbirisini savcılığa yollamadı. Geldi el koydu. Bir tane savcı da merak etmiyor.

İstanbul'da 36 tane dört başı mamur kanıtlı İBB - AKP döneminden yolsuzluk dosyası var ilgilenen yok. Ankara'da 92 tane var ilgilenen yok.

Manisa Büyükşehir'de rahmetli Ferdi Zeyrek önceki Cumhuriyet Başsavcısı'na sekiz dosyadan bahsetmiş, üç dosyayı tüm belgeleriyle teslim etmişti. Ferdi öldü gitti. Başsavcı eve ziyarete geldi. Eşine dedi ki; 'Yapabileceğin bir şey var mı?' Eşi o acılı haliyle döndü başsavcıya dedi ki; 'Ferdi yalvarıyordu size çok büyük yolsuzluklar var. Onun emanet ettiği dosyalar emanetimiz olsun' dedi. Sayın Başsavcı söz verdi gitti. İlk kararnameyle başka yere gitti. Şimdi geleni inşallah o dosyaları açar bakar."

'İMAMOĞLU'NU RİSK OLARAK ORTADAN KALDIRMAK İÇİN HER ŞEYİ DENİYORLAR'

"Memlekette AK Partili olursan istediğin kadar pisliğe bulaşmış ol, soruşturma kovuşturma yok. CHP'liysen Cumhurbaşkanı'nın talep ve tensipleriyle soruşturma üstüne soruşturma" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saray rejimi Ekrem İmamoğlu’nu kendine risk görmüş, imha etmek için ne gerekiyorsa yapıyor.

Bakın daha hiçbir şeyden, diplomadan sonuç alamadı, bu davadan alamadı, ahmak davasından alamadı. En son böyle omuz üstünden roket atacaklar Ekrem İmamoğlu’na.

Başka çaresi yok. Ekrem İmamoğlu’nu risk olarak ortadan kaldırmak için her şeyi deniyorlar. En son bir roketatarla saldıracaklar demek ki. Başka bir çare yok. Böyle bir şey olabilir mi?"