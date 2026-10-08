İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın iktidar partisine geçmesi AKP ile YENİ Parti arasında sosyal medya üzerinden de tartışmaya neden oldu. AKP’nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda çöp dağının arasında açan çiçekler yer aldı ve İzmir Marşı çalındı.

KAPKAÇ İLE OLMAZ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de buna cevap vererek Cemil Tugay için Farsça’da “mayası bozuk” anlamına gelen “Bed-maye” ifadesini kullandı ve şunları söyledi:

“Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e ‘gavur’ diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı.

İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. Kapkaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor.”

ÇÖP DAĞLARI

AKP’nin resmi hesabından 6 Ekim akşamı yapılan İzmir paylaşımında çöp dolu bir dağ, montajla çiçeklerin açtığı bir dağa dönüşüyordu. Videoya, “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” sözlerinin yer aldığı İzmir Marşı eşlik etmişti.

SAADET’İN VİDEOSU

Saadet Partisi bu videoyu alıntılayarak kendi hazırladığı videoyu paylaştı. Videoda ise dağın arka yüzünde foncular paralarını saydı.

Tiyatroculardan toplu istifa

Cemil Tugay’ın AKP’ye katılması üzerine Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa etti. Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri de görevlerinden toplu olarak istifa etti. Abdülkadir Çevik, Efdal Sevinçli, Hakan Dündar, Hülya Savaş, Müjdat Albak, Orhan Alkaya, Semih Çelenk, Tamer Levent ve Zeynep Altıok Akatlı imzalı istifa metninde, Şehir Tiyatrosu’nun bağımsız yapısının korunması istendi.

YARDIMCISI DA BIRAKTI

AKP’ye geçmesinin ardından Cemil Tugay’ın yakın çalışma arkadaşı Belediye Başkan Vekili ve Meclis 1. Başkan Vekili Levent Yıldır, görevlerini bırakma kararı aldı. İzmir BB Meclisi 2. Başkan Vekili Elvin Sönmez de görevinden istifa etti.