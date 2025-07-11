AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, kısa süre önce CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yapılan operasyonda baklava kutusunda bulunan 110 bin euroya atıfla dikkat çeken bir eylemde bulundu.

Gökçek, üzerinde “Rüşvet için CHP” yazan bir baklava tepsisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tepsinin videosunu yayınladı ve altına şu notu düştü:

“Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler kusura bakmayın, bu baklavanın içinde Euro yok. Ama yine de afiyetle yiyebilirsiniz.”

Bu hamle CHP'lilerin tepkisini çekerken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

ÖZEL, ADANA'DAN YANIT VERDİ

Gökçek'in yaptığı bu baklavalı göndermeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Adana'da gerçekleştirdikleri mitingde yanıt verdi.

Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen mitingde konuşan Özel, AKP'li Osman Gökçek'in bu paylaşımına tepki gösterdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Orada Melih Gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin Partinin Başbakan Yardımcısı babana Ankara'yı parsel parsel sattın demiş.

-Senin kursağından geçen her lokmada haram var. Bozuk tohum.

-Şu evlatlara bak biri doktor, zorunlu hizmette. Diğeri kendi işini yapıyor. Belediyeye istiflenen yok.

-Senin oğlun 600 milyonluk villa yaptıracak. Sen devlet memurunun kocasına rüşvet yiyor diyeceksin.