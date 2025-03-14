CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili ve eski Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar'ın cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"MAGAZİN KONULARIYLA İLGİM YOK"

CHP Genel Başkanı Özel, cenaze töreninin ardından bir gazetecinin "İmamoğlu'nun tutuklanması veya siyasi yasak getirilmesi halinde ikinci isim Mansur Yavaş denilse de Özgür Özel olduğu iddiaları çıktı son günlerde. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Buraya Akar ailesinin acısını paylaşmak üzere geldik. Haydar Akar, Meclis'te uzun yıllar, 2011 yılından itibaren birlikte milletvekilliği yaptığımız, daha sonra Meclis Başkanlık Divanında görev alan, Meclis Başkanvekilliği görevini yapmış olan çok kıymetli bir büyüğümüz. Onun bu acılı gününde onlarla birlikteyiz. Onun dışında o magazin konularıyla benim bir ilgim yok."