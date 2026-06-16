"Mutlak butlan" kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni parti kurulacağına yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube yayınında Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

"26 TEMMUZ'A KADAR BİR KURULTAY YAPILAMAZSA..."

Özel, yeni parti ile ilgili soruya ilişkin, "Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım" açıklamasını yaptı.

CHP lideri Özel, "Bu partiyi kuruyor olmak ya da bu partiye sahip olmak butlan meselesiyle, mücadelemizle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek ise "CHP'yi seçime sokmazlar ihtimaliyle de o parti hazırlanmış; binası, teşkilatları... Düğmeye bastıklarında ortaya çıkacak" bilgisini paylaştı.

YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün TBMM'de yeni parti iddiaları hakkında yaptığı açıklamada, "Biz buradayız. Partimizde mücadele etmeye, kurultay talep etmeye, 'adalet', 'hukuk', 'yasa' demeye devam edeceğiz ama CHP'nin milyonlarının, milletin umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği elbette ki aklımızın ve masamızın bir köşesinde tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.