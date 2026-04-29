CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özel, burada yaptığı açıklamada, bugün AKP Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Alışık olduğunuz eski Türkiye artık geride kaldı. Beytülmale el uzatmışsanız adalete hesap vermeye alışacaksınız" sözlerine yanıt verdi.

Özel, "'Beytülmal'e el uzattınız' diyor. Buna kim karar verecek? Buna bağımsız mahkemeler karar verecek. Bunu bugünkü Adalet Bakanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken iddia etti. İddia etmek için lazım olan bir kişiyi bulamadı, üç tane ağaca isim verdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözlerine tepkisini sürdüren Özel, “"Kusura bakmasın ama artık bu kadar hakaretten sonra şunu söyleyeceğim: Sayın Cumhurbaşkanı utanmadan, sıkılmadan, iddia edilen, iddia için ispatlardan yoksun bir iddianameye dayanarak; mahkeme kararı olmadan, olsa ne yazar istinafta onaylanmadan, onaylansa ne yazar Yargıtay'da kesinleşmeden, hükmü kendi zihninde kesinleştirmiş zaten” dedi.