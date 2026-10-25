YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu. Özel burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Hayırdır beyler, kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz?" sorularına yanıt verdi.

"çık kapalı toplantılarda söyleyen biri olarak söylüyorum. "Diyor ki, 'Ne o savaşta mıyız, seferberlik demişsin'" ifadeleriyle konuya ilişkin sözlerine başlayan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Vallahi savaştayız kardeşim. Adaletsizliğe karşı savaştayız. Bu hukuksuzluğa karşı savaştayız. Milletin bankadaki parasını çalana da, yedi yaşındaki canın anasını ondan koparana karşı da savaştayız kardeşim. Masum insanların haysiyeti için savaştayız. Ailelere, evlatlara, kutsallara saldıranlara karşı. Onur mücadelesi için savaştayız. Can yakmak için değil, canımızı kurtarmak için, Milleti teslim etmemek için savaştayız. Ölümü göze almışız, teslim olmamışız. Olmayacağız kardeşim. İyilik yapan iyilik görür, kötülük yapan belasını bulur. Teslim olan perişan olur. Ant olsun ki memleketimden yemin ediyorum, o sandığa varacağız. O seçimi alacağız, bu memleketi kurtaracağız. Ant olsun ki kurtaracağız. Can yakmayacağız. İntikamcı olmayacağız ama kötülüğe de teslim olmayacağız."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



AKP Grup toplantısında Özel'e yüklenen Erdoğan, "Kiminle savaştasınız?" diye sormuştu. Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi değerli kardeşlerim, geçenlerde bir tanesi çıkmış, şuursuzca “Savaştayız.” diyor. Hırsı aklını esir almış bu zata sormak lazım: Hayırdır beyler, kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık? Türkiye işgal edilmediğine, seferberlik çıkmadığına göre nereden aklınıza esti bu savaş öyle mi? Bakınız, yirmi dört yıl boyunca bu ülkenin başına çok ciddi sıkıntılar geldi. Ülkemize aba altından sopa gösterenler oldu. Boylarına poslarına bakmadan Türkiye'yi alçakça tehdit edenler oldu.

Türkiye'yi içeriden çökertmek için Gezi olayları gibi nice dümen çevirdiler. Muhalefeti destekleyip “İktidarı devireceğiz.” diyeninden dergi kapakları üzerinden mesaj verenine kadar nice saldırıyla karşılaştık. Bunların hiçbirinde sesiniz çıkmadı. Türkiye'yi tehdit edenlere, Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere karşı bir kez olsun bu dili kullandığınızı görmedik. Hatta gittiniz, onlardan yardım dilendiniz, el açtınız, etek öptünüz. Şimdi çıkmış, utanmadan “Savaştayız.” diyorsunuz. Allah aşkına, siz ne dediğinizin, lafınızın nereye gittiğinin farkında mısınız? Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Sorumlu, sağduyulu siyaset yapmayı ne zaman öğreneceksiniz? Onlara diyorum ki bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin."