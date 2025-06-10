Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da cenaze törenine, define ve taziyeye katılanlara X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"MANİSA; DUALARLA, KARANFİLLERLE, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI EVLADINI"

"Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını. Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik. Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nurlar içinde yat kardeşim.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, son yolculuğuna uğurlanmasının ardından taziyeler, Fatih Sergi Salonu’nda kabul ediliyor.

Taziye sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Özel’in eşi Didem Özel ile CHP’nin Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf eşlik etti.

Taziyeye, Manisalı yüzlerce vatandaşın yanı sıra birçok siyasi partiden isim de katıldı. CHP’nin tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla il ve ilçe belediye başkanlarının bazıları da taziyede bulundu.

Vali Özkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile telefonda görüştürdü

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da Özel ve Zeyrek’in ailesine taziyede bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Vali Özkan taziyesinin ardından Özel ve Nurcan Zeyrek’i, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile telefonda görüştürdü.

CHP Lideri Özel’in annesi ve babası da taziyeye katılanlar arasında yer aldı.

Taziye kabulu yarın ve perşembe günü de aynı yerde devam edecek. CHP Genel Başkanı Özel, üç gün boyunca taziyeleri Manisa’da kabul edecek. Taziye programının yarın saat 13.30’da başlaması planlanıyor.