CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV’nin röportajının ardından meclise doğru yürüdüğü esnada AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile karşılaştı. 'SÖZCÜ SİZE LAZIM OLACAK' İkili arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Güler, Sözcü muhabirine, “Ne yapıyorsun Sözcü” diye seslendi. Bunun üzerine Özel, Güler’e dönerek, “Sözcü size lazım olacak. Siz muhalefet olduğunuzda, ben TRT’ye çıkacağım, sen de Sözcü’ye çıkacaksın” dedi. 'BAL MAZLUMLAR YER Mİ DEĞİŞTİRECEK?' Güler ise Özel’e, “Bu şey mi bal mazlumlar yer mi değiştirecek?” şeklinde karşılık verdi.

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