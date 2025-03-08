CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin ortak düzenlediği iftar programına katıldı. Programa, Özel’in yanı sıra; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları da katıldı.

Yerel yönetimlerin önemine değinen Özgür Özel, CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla başarılı bir şekilde hizmet verdiğini ifade etti. Manisa’nın geçmişte CHP açısından güçlü ve iddialı bir şehir olmadığını, ancak uzun yıllar süren mücadelenin ardından şehrin %60 oyla CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e emanet edildiğini belirtti. Özel, “Bu büyük çadır çok anlamlıdır. Hayat şartları zordur. Enflasyon canavarı halen acımasız, fiyatlar çok yüksek. Bugün bir emekli 14 bin 50 lirayla geçinmek, asgari ücretli 22 bin lirayla çocuklarına bakmak zorundadır. Bu koşullarda vatandaşın sıkıntılarını gören, onlarla dayanışma içinde olan belediyeciliğin anlamı büyüktür” dedi.

Özel, Manisa’daki 18 belediyenin 15'inin CHP'li olduğunu ve bu belediyelerden büyük memnuniyet duyulduğunu, özellikle yardımlaşma ve dayanışma konusunda belediyelerin sıcak elini hissettiklerini dile getirdi.

"TRUMP'IN ORTADOĞU HAYALLERİNE SESSİZ KALINMAMALI"

CHP Lideri Orta Doğu’daki iç karışıklıklar ve savaş ortamına Türkiye’nin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. “Dünya kötü günlerden geçiyor. Ukrayna’da savaş var, Filistin’de savaş var, Suriye’de savaş var. Dört gündür Suriye’de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağzında. Suriye’yi endişe ve tedirginlikle izliyoruz. Kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz” diyen Özel, Türkiye’nin Filistin ve Suriye konusunda daha aktif bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Özel, ayrıca ABD eski Başkanı Trump’ın Filistin topraklarını işgal etme çabalarına karşı da Türkiye’nin sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. “Türkiye, İsrail’in devlet terörüne, Trump’ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır” diyerek, bölgedeki barış için Türkiye’nin daha güçlü bir ses çıkarması gerektiğini belirtti.