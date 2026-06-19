CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, Birgün TV'de Timur Soykan'ın 'Cevap Hakkı' programına katıldı.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadaki 'Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı' sözlerine değindi.

'UYKUM KAÇTI BENİM'

En stresli dönemlerde bile uyuyabildiğini söyleyen Özel, "Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, saat 7’de geliyorlarmış dediler. Yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar. Dolu altında yürüdüm. Burada geldim. Miting yaptım yağmur altında, yattım uyudum. Sırrı Süreyya'nın cenazesinde biri geldi saldırıda bulundu. O gece yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak... Yani Barrack’ın 'merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok' dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde, 'bu köşeyi de biz doldurabiliriz' tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim' diye konuştu.