CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmi olarak ilan etti. Özel vatandaşlara CHP'nin bayram arifesinde yapılacak Maltepe mitingi için de çağrıda bulundu. Özel çağrıda "Mitingimize tüm vatandaşlarımızı ve tüm vakıfları tüm sivil toplum örgütlerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"Tüm üyelerin katılımıyla ön seçim kararı almıştık. Şubat ayı itibariyle 1 milyon 750 bine ulaştı. 23 Mart günü bu kişilerin 23 Mart günü sokağa koşup adayımızı belirlemesini bekliyorduk. 20 milletvekilimizin de aday için imza vermiş olması gerekiyordu. İsmi geçen değerli Mansur Yavaş' da ön seçime girmeyeceğini söyleyip adayımıza destek verdi.

Bu süreçten ve adayımızı belirlemekten rahatsız olanlar, adayımızın her seçimde kazanmış ve Ekrem İmamoğlu'nu hiç yenememiş olmamanın verdiği bir psikolojiyle olmayacak işlere giriştiler.

Biz bu darbe girişimini önceden seziyorduk. O gün buna itiraz edip Saraçhane'de bir hafta mücadele ettik milyonlar orada büyük bir direniş gösterdiler. 19 mart darbe girişimi 23 Mart günü milletimiz tarafından püskürtüldü ve bastırıldı. Tayyip Erdoğan 15 temmuz akşamı bilinmez bir yerdeyken ben AKP'ye ulaşarak 'Meclis'i açalım, direnelim demiştim. Ama maalesef o Erdoğan bir darbe girişiminin başına geçip, milletimiz tarafından püskürtüldü.

Partimizin tüzüğü gereğince çok sayıda milletvekilimizin önerisiyle aday adayı olarak seçilen İmamoğlu, 13 milyon 844 bin milyon vatandaşımızın dayanışma sandıklarında oy aldı. Kullanılan geçerli oyların tamamıyla aday olarak grubumuzda bildirilmek üzere oylanmış ve milletvekili grubumuzdaki kapalı oylamanın sonucunda; Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmek için kararlaştırılmıştır...