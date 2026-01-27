DEM Parti, HTŞ ve ona bağlı grupların ocak ayı başından itibaren Suriye'nin kuzeyine yönelik sürdürdüğü saldırılara dair siyasi partilere, sendikalara ve meslek odalarına ziyaretlerinin ilkini CHP'ye gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini dile getiren Özel, "Anayasal güvence altına alınan biz çözümden yana olduk. Ortada bir sınır çizgisinin olması kardeşliği ortadan kaldırmıyor." dedi.

"ÜÇ GENEL BAŞKAN YAN YANA DURUYORUZ"

Sözlerine devam eden Özel, "İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenler biraz ortalık karışınca gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Nefret söylemine varan, Kürtleri kıracak rencide edecek bir dil kullanıyorlar. Bunların tamamını reddediyoruz. Biz burada üç eş genel başkan yan yana duruyoruz." ifadelerini kullandı.

IŞİD UYARISI: "HERKES DİKKAT ETSİN"

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni birinci hedef olarak görüyor, yılbaşını, Anıtkabir'i düşman olarak gören kişiler yayıldılar, İdlib'den çıktılar. IŞİD tehlikesi sınırımızda. Yalova'da 3 polisimizi şehit edenler şu anda Suriye'de rejimle birlikte operasyon yapmaları... Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının hassas olması gerekir. Siyasi unsur falan değildir bu mesele..."

FETİ YILDIZ'A "CANLI YAYIN" YANITI

Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamalara da cevap verdi.

Özel, "Feti Bey'in açıklamaları önemli ama MHP adım atmıyor. Feti Yıldız 'keşke' demesin, kanun teklifini Meclis'e getirsin" dedi.