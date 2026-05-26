CHP kurultayı için mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmasının ardından, partinin genel merkezi polis zoruyla tahliye edilerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine teslim edildi. Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta partililerle bayramlaşma etkinliği düzenleyeceği belirtilirken, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'den de karşı hamle geldi. Kurban Bayramı siyasi gündemin parçası haline gelirken, Özgür Özel'in de 30 Mayıs'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi. Böylelikle CHP'nin iki kanadının da aynı gün farklı yerlerde bayramlaşacağı programlar ortaya çıktı. Özel'in bu programı Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma etkinliğine bir karşı hamle olarak yorumlandı. Bayramın ilk gününü Manisa'da ailesi ve partilileriyle geçirecek olan Özel'in bayramın dördüncü gününde Ankara'ya geleceği öğrenildi.

