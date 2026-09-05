YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne’de vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün de bulunduğu köprü ve otoyolların özelleştirilmesi kararını gündemine alan Özel, kararın uzun süredir gündemde olduğunu söyledi. Özel, daha önce konuyla ilgili yaptığı uyarıların yanıtsız kaldığını belirterek, “Dün gece sessiz sedasız Erdoğan imzayı attı” ifadelerini kullandı.

'OTOBANLAR 5 KAT, KÖPRÜLER 2 KAT PAHALANACAK'

Özelleştirmelerin hayata geçirilmesi halinde geçiş ücretlerinin ciddi oranda artacağını savunan Özel, “Ucuz otobanların hepsi beş kat pahalanacak, İstanbul’daki birinci ve ikinci köprü en az iki kat pahalanacak. Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar” dedi. Özel, köprü ve otoyolların 25 yıllık gelir karşılığında devredilmesine de tepki göstererek, söz konusu ihaleye girecek şirketlere “Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz” diye seslendi.

'OTOBANLARDAKİ BÜTÜN GİŞELERİ YIKACAĞIZ'

Özel, partisinin iktidarında vatandaşın ihtiyaç duyduğu yatırımların yapılacağını belirterek, köprü ve otoyollardaki gişelerin kaldırılacağını söyledi. “Elbette çok temel attık, atacağız. YENİ Parti iktidarında milletin ihtiyacı olan her şeyi yapacağız. Ama bir şeyi yıkacağız. O otobanlardaki bütün gişeleri yıkacağız” diyen Özel, özelleştirme kararının yeniden değerlendirileceği mesajını verdi.