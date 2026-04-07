CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Bozbey ve Aydın Büyükşehir birbirlerine çok benzer pozisyondaydılar" diyen CHP lideri, "'Ya bize katılacaksın ya tutuklanacaksın' dediler. Topuklayan Efe topuklaya topuklaya layık olduğu yere, Tayyip Erdoğan'ın yanına koştu. Mustafa Bozbey 15 günde bir gelen tehditlere, şantajlara rağmen 'CHP'liyim, bir tek kusurum yok' dedi. Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak Mustafa Bozbey'le de o kadar övünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SANDIKLA ALAMADI, SAVCI CÜBBESİYLE ALMAK İSTİYOR'

Özel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

İki yıl önce kurulan sandıkta Bursa'yı alamayıp şimdi hakimin tokmağıyla, savcının cübbesiyle almak isteyenlerin yeni bir siyasete darbesiyle, bu sefer Bursa'nın iradesine darbesiyle uyandık.

'BOZBEY'E HAYSİYET SUİKASTI YAPTILAR'

Maalesef devamında da bu dönemde hiçbir sorunu olmayan, 5 yıl süreyle sadece adaylık yapan, ondan önceki ilçe belediye başkanlığı döneminde belediyede bir şey bulamayanlar; 500 kişiyi dolandırmış bir yalancı tanık iftiracının ifadelerine sadece dayanarak Mustafa Bozbey'e, ailesine haysiyet suikasti yaptılar. Dört günlük eziyetten sonra ailesi denetimli serbestlikle kaldı, Mustafa Bozbey de tutuklandı.

'BURSALININ İRADESİNE ÇÖKECEKLER'

Ve buradan fırsatçılıkla, zaten bütün kurgu bunun üzerine, ümit ediyorlar ki yarın yapılacak belediye meclis grubunda Bursalının vermediği yetkiyi, Bursa'nın iradesine çökerek alıp, Bursa'nın belediye başkan vekilini kendilerinden belirleyecekler.

Bursa'daki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini kesintiye uğratıp, kendi Bursalının illallah dediği, yıllardır yönettikleri, kalemiz dedikleri yerde yüzde otuzların altına düştükleri Bursa'da, iki kişinin birinin seçtiği belediye başkanı yerine bir kuklayı, bir siyaset yoluyla, yargı yoluyla oraya konmuş birini koyup, Bursa'nın iliğini kemiğini sömürmeye, israfa, ranta devam etmek isteyecekler.

'İLK SANDIKTA SÖZÜ BURSALI DİYECEK'

Ben hiçbir şey demiyorum, diyeceğimi otobüsün üstünde söyledim. Bundan sonra sözü yakaladığı ilk sandıkta Bursalılar söyleyecek. İlk sandıkta!

'ONDAN NE KADAR İĞRENİYORSAK...'

'BOZBEY İÇERİDEYKEN 29 ÖNEMLİ ESERİ AÇTIK'

Bozbey 'Bunlar beni içeride atarlar, üç ay kulaklarının üstüne yatarlar, benim yaptıklarımı 'AK Parti yaptı' diye açarlar' dedi. Hizmeti yapan belediye başkanı gözaltındayken açılışı onu seçenlere yaptırdık. 29 önemli eseri açtık ki Bursa bu kadar güçlüklere rağmen neler yapıldığını görsün."