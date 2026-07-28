Özgür Özel liderliğinde CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti, bugün saat 11.45'te TBMM'de kapalı grup toplantısında buluştu.



Milletvekillerinin katıldığı toplantıya başkanlık eden Özgür Özel'in partinin izleyeceği yol hakkında önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi.





'ESPRİSİNİ DAHİ YAPMAYIN"



Özel, kurulan yeni parti ile birlikte yeni bir sayfa açtıklarını hatırlatarak, geçmişe dönük kısır tartışmalardan uzak kalınması gerektiğini belirtti. Bu saatten sonra vatandaşların beklentilerine uygun şekilde, iktidarı hedefleyen bir politika izleyeceklerini söyleyen Özel, milletvekillerine yaptığı uyarıda "Kısır tartışmalardan, bireysel polemiklerden, özellikle de CHP’nin iç tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının. Mesele, vatandaşın meselesidir" ifadelerini kullandı.





Partisinin kapalı grup toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi Grup Başkanvekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Şu andan itibaren YENİ Parti Grubu’nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık YENİ Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve YENİ Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi PM’siyle, YDK’sıyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Özel, belediye başkanlarıyla toplantı olup olmayacağı sorusuna, “Olacak” yanıtını verdi.











