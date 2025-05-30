CHP'nin İBB Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen mitinglerin yeni adresi Düzce oldu.
Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenecek miting, 31 Mayıs cumartesi saat 14'te başlayacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesi yurttaşlara yaptığı çağrıda şu ifadeleri kaydetti:
"Biz, Türkiye için hep birlikte başaracağız. Ekrem Başkan’ımızı ve tüm yol arkadaşlarımızı bu haksızlıktan kurtarıp özgürlüğe kavuşturacağız.
Yarın, adalet ve demokrasi için sesimizi Düzce’den yükselteceğiz!"