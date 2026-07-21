CHP liderliğinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılmasının ardından yeni bir parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, sosyal medya hesabından ilk resmi mesajını yayınladı.

Özel, "Bu yolun sahibi de, gücü de millettir" sözleriyle paylaşım yaptı.

İstikameti milletle belirledik.

Yolumuz açık olsun!



Bu yolun sahibi de, gücü de millettir. pic.twitter.com/FxFRe7kICq — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 21, 2026

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasında yeni parti kuracaklarını açıkça ilan etti. "Kısır tartışmaları, bitmeyen kutuplaşmaları, insanları birbirine düşüren dili, devleti partiye dönüştüren anlayışı, siyaseti hukuk eliyle dizayn etme girişimlerini ve bunun yarattığı korkuyu, sessizliği ve umutsuzluğu geride bırakıyor, bunları yapanları cesaretle karşımıza alıyoruz" diyen Özel, "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz" açıklaması yaptı.