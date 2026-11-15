YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultay'ında PM listeleri için oy kullanmasının ardından basın mensuplarına konuştu. Türkiye'nin gündemini sarsan fon skandalıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel, fon vurgununda teyit edilmiş isimleri önümüzdeki hafta açıklayacaklarını duyurdu.

Özel'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Biz orada da teyit mekanizmasına çok önem verdik. Arkadaşlarımız bana 8 ana dosyada teyitleri tamamladıklarını söylediler. Tahmin ediyorum bu haftadan itibaren de o dosyaları ayrı ayrı açıklayacaklar. Biz tüm yönleriyle teyit edilmiş bilgilerle, içinde siyasetçinin adı olur, şirket adı olur, bir başka yapı olur.

Ama bunları arkadaşlarımız açıklayacaklar. Listeyi açıklamamak gerçekten lekelenmemesi gereken herkesi lekeliyor. Yani 60 kişilik bir milletvekili listesi diyorlar. 280 kişi lekeleniyor. 130 kişi var Meclis'te diyorlar, kalan 150 kişi lekeleniyor ama bir yandan Abdullah Güler, liste açıklamamayı lekelenmeme hakkı diye savunuyor. Listeyi açıklamamak şüpheyi cümleye yayar, herkese yayar."

"LEKELENMEME HAKKI YENİ AKILLARINA GELDİ"

Fon listelerinin açıklanmamasını "masumiyet karinesi"ne bağlayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'e de yanıt veren Özel, "Kimsenin aklıyla alay etmesinler" diyerek, konuya ilişkin sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Lekelenmeme hakkı eğer yeni akıllarına geldiyse, Şunu hatırlatırım. Burada değerli arkadaşlarımız var, aile dayanışma ağından. Yirmi ay Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı bir yalanla içeride tutuldu.

Ekrem İmamoğlu'na yaşlı babasının bahçesini kazıp Kasa arayacak kadar haysiyet cellatlığı yapıldı. Yine bütün arkadaşlarımızın aileleri, anneleri, babaları, çocukları, konunun komşunun, toplumun önünde aylarca Hiçbir zaman iddianameye bile girmeyecek yalanlarla günler ve geceler boyu manşet manşet, ekran ekran lekelenmek ne demek? İftiranın daniskasına kurban oldular. Bir özür bile dilemediler. Şimdi Fondan vurgunu vurmuşlar, vuranı söylemeyip gizliyorlar. Buna da lekelenmeme hakkı diyorlar. Birilerinin vicdanı lekelenmiş lekelenmeme hakkını bu kadar Korkunç istismar eden ve gerçekten bu hakka kavuşması gerekenlere gelmiş geçmiş en büyük haksızlığı yapmış olanlar, en büyük kul hakkını yemiş olanların şimdi bu kavramları hatırlamış olması sadece acı bir tebessümle geçiştirilecek bir şey değildir. O aileler haklarını helal etmeden bunların hiçbirisine huzur da yok, uyku da yok.

NE OLMUŞTU?



Fon skandalında açıklanmayan listeler kamuoyunun en çok tartıştığı konular arasında yer alırken, AKP ve iktidar içinden üst düzey isimler de listelerin kamuoyuna açıklanmasını talep etmişti.

Son olarak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de “Ben bu listenin açıklanmasını isterim ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı diyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz ay TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kendi partisinin çizgisinden farklı bir çıkışla listenin tamamının açıklanmasını istemişti. Zengin, “Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum, hepsinin açıklanmasını istiyorum” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de aynı çağrıyı yapan isimlerden biri olmuştu. Şimşek, 5 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisine yöneltilen soru üzerine “Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim” diye yanıt vermişti.