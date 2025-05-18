İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP, başlattığı mitinglere devam ediyor.
Her hafta farklı bir şehirde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla yarın da İzmir'de partilileri bir araya getirecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı çağrıyla vatandaşları Gündoğdu Meydanı'na çağırdı.
Özel, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız! Bu milletin sesini, Gündoğdu Meydanı’ndan tüm dünyaya duyuracağız!" dedi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız!— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 18, 2025
Bu milletin sesini, Gündoğdu Meydanı’ndan tüm dünyaya duyuracağız!
🗓️19 Mayıs Pazartesi
⏰18.00
📍Gündoğdu Meydanı pic.twitter.com/ZoPslqCSGx
Miting yarın (19 Mayıs Pazartesi) saat 18'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek.