CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Yeni bir parti ihtimali ile ilgili Özel, “Baskın seçime ilk oyu ben veririm, kasım ayında yapacaklarsa. Adayımızı çıkarırız, Cumhurbaşkanını değiştiririz” derken, yeni parti gündemde mi sorularına da “Zaten yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için bunu düşündük. Mesela butlan yaptı baskın seçim yapıyor ya da iki dönem kongre yapmamasını seçime girme yeterliliğinin kaybı olarak nitelendirildi. O zaman yeni bir parti yoksa büyük bir şok yaşarsınız.”



'CHP'Yİ TERK ETMEYİZ'



“Butlan geldi, başka tarafa gideriz yerine en kötü senaryoda kullanmak üzere hatta ikinci bir parti hazır etmek lazım olabilir. Ama biz bunu CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız bir başlangıcımız yok” diye konuştu.



Özgür Özel sohbetin devamında şu ifadeleri kullandı: “Bunun adı CHP’yi aşan bir büyük iktidar yürüyüşü. Ama bu partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız bunu. Aslında burada büyük bir fırsat var. Çünkü seçim yaklaşıyor. Parti zaman kaybediyor ama kan kaybetmiyor. Çünkü Özel ve arkadaşları kamuoyu desteği ile partinin içindeler. Düne kadar itibarsızlaştırmak için hakaret ettikleri Kemal beye şimdi başka bir dil geliştirip, bize yol haritası çiziyorlar. Değişim hareketi beklenen hataları vermediği için hedefteyiz.”



"KENDİMLE İLGİLİ ENDİŞEM YOK"



Hakkınızda fezleke düzenlenmesi ya da dokunulmazlıkların kaldırılması endişeniz var mı sorusuna Özel, “Bir endişem yok. Kendisi ile ilgili endişesi duyan CHP Genel Başkanlığına soyunmaz. Kendimle ilgili bir endişem yok ama Türkiye’de çok partili siyasal yaşamın geleceği, kamu düzeni açısından endişem var” dedi.