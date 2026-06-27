CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in Nizip ilçesinde partililer ve vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Özel, "Bugün gün boyunca iş insanlarıyla, iş dünyasıyla, emekçilerle, ev hanımlarıyla, fıstık üreticisi çiftçilerimizle, esnaflarımızla ve Gaziantep’in insanlarıyla, sokaklarıyla, meydanlarıyla programımız var hep beraber" dedi.

Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kimse üzülmesin. Karşılamadan itibaren güzel, üzüntülü, öfkeli sözler söyleniyor. Buradan hepinize söylüyorum. Ne yapacaksak sizinle birlikte, sizin rızanızla ve asla ve asla sizi üzmeyerek, sizi yalnız bırakmayarak yapacağız. Söz veriyorum. Esas olan, aslolan CHP'dir. CHP ülkeyi kurmuş, ülkeye sandığı, seçimi getirmiş partidir. Bu yüzden aslolan CHP'dir. Aslolan da CHP'yi atanmışların değil, seçilmişlerin yönetmesidir. Hiç öyle kötü sözle işimiz yok. Kim ne yaptıysa o yaptığını da biliyor, millet de kimin ne yaptığını biliyor. Çocukluktan beri bu parti için mücadele eden, alın teri akıtan, dirsek çürüten, sokak sokak bu partiyi büyütenlerle bu partiyi seçilmeden yönetmeye heves edenleri bir kefeye koymayacağız.

"BİZ CHP'NİN ÖZÜYÜZ, BİZ CHP'NİN KENDİSİYİZ"

Dün birlikte kurultay salonlarında mücadele ettiğimiz, rekabet ettiğimiz ama efendim anahtar listede sizden oy isteyenlerin şimdi seçilmeden bir yere oturup oradan il, ilçe yönetimleri atamaya çalıştıklarını ve halkta, millette, partide meşruiyeti olmayanlara makam mevkii vermeye çalıştıklarını biliyorum. Biz CHP'nin özüyüz, biz CHP'nin kendisiyiz ve CHP için de mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yok, işgal tehlikeli bir noktaya gelirse, parti seçime giremeyecek tarihleri geçerse, parti başa gitmeye başlarsa ben kimseye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini, son seçimde birinci parti yaptığım partiyi ve Türkiye’nin yüzde 65’ini hep birlikte kazandığımız partiyi batırtmam, düşürtmem. Bir çare buluruz hep beraber.

"İKTİDARA YÜRÜYEN CHP'YİZ"

Bir kural var, tek bir kural var. O da şu: Biz mağlubiyetleri geride bıraktık, bir daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Kural, biz kazanan CHP’yiz. Biz, iktidara yürüyen CHP’yiz ve asla ve asla yenilenlerle ve kaybettirenlerle, kaybettirecek olanlarla birlikte değil, sizlerle birlikte kazanacak olanlarla, iktidar olacak olanlarla yürüyeceğiz. Şimdi o yüzden gideceğiz bakalım fıstık üreticisi bizden ne bekliyor, sanayici ne bekliyor, emekçi ne bekliyor, ev hanımı ne bekliyor bizden. Gideceğiz bakalım, gençler bizden ne bekliyor? Gaziantep’te yürüyeceğiz, Gaziantep’te onlara yolumuzu, yönümüzü soracağız, kolumuzu vereceğiz, Gaziantep’in koluna gireceğiz, iktidara yürüyeceğiz. Onun için kimse moralini bozmasın, bu heyecanınız çok önemli. Sizin bu heyecanınızla sizin bu enerjinizle birlikte iktidara yürümeye hazır mıyız? Haydi o zaman yürüyelim."

Konuşmasının ardından Özgür Özel, vatandaşlarla fotoğraf çekindi.