Dünya basını Özgür Özel’in bayramlaşma programına katılan büyük kalabalıkları muhalefetin halen güçlü toplumsal destek bulduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

Deutsche Welle (DW): “Görevden alınan CHP lideri Ankara’da binler topladı. Mahkemenin butlan kararı birçok kişi tarafından siyasi olarak görülüyor ve Özel’in 2028 seçimlerinde Erdoğan’a meydan okumasını engelleme amacı taşıdığına inanılıyor. Özel ise yaşananları CHP içi çekişme olarak görmüyor, “Bu mesele Erdoğan ile halk arasındadır” diyor.

RFI: “Erdoğan, hem siyasi manevra kabiliyeti hem de parçalı muhalefet yapısının sağladığı avantajla yaklaşık 25 yıldır Türkiye siyasetini domine ediyor. Ancak son bir yılda Özel’in enerjik liderliği, yükselen toplumsal hoşnutsuzluğu siyasi desteğe dönüştürdü. Özel’in CHP liderliğinden uzaklaştırılması, Türkiye demokrasisi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Associated Press (AP): Birçok kişi CHP’in 38’inci kurultayının iptaline ilişkin mahkeme kararını “muhalefeti etkisizleştirmeyi amaçlayan siyasi motivasyonlu bir girişim” olarak görüyor. Özel “CHP’nin seçilmiş genel başkanını görevden alıp kayyum atamaya çalışıyorlar” diyor. Özel, CHP’yi 2024 yerel seçimlerinde AKP karşısında önemli başarıya taşıdı.

Motivasyon siyasi

REUTERS: Özgür Özel Ankara’da on binlerce kişiyi topladı. Özel, mahkeme kararının Kılıçdaroğlu’nun liderliğine meşruiyet kazandırmadığını söylüyor. Özel, destekçileri ‘Özgür Başkan!’ ve ‘Hain Kemal!’ sloganları attığı sırada derhal olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Özel daha sonra destekçileriyle birlikte, Atatürk’ün Anıtkabir’deki mozolesine barışçıl bir yürüyüş düzenledi.’’