CHP'den ayrılan 91 vekilin katılımıyla kurulan Yeni Parti, siyaset arenasına hızlı giriş yaptı.

Özgür Özel, partinin kuruluş evraklarını imzalamasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı seçildi.

Partinin kuruluş dilekçesi de öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

İLK ARAYAN İSİM BAHÇELİ OLDU

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Özgür Özel'i ilk arayan siyasi liderin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu öğrenildi.

Özel, Bahçeli'nin kendisini yeni parti kararının açıklanmasından bir gün önce de aradığını aktardı.

Özel, Bahçeli'nin "Keşke ayrılık olmasaydı. CHP'nin bütün halinde olmasını istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun" dediğini söyledi.

DAVUTOĞLU'NDAN MESAJ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'nin kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin en büyük gücü; köklü demokrasi geleneğimiz, çoğulcu siyaset anlayışımız ve millet iradesine olan bağlılığımızdır. Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."