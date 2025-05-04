Özgür Özel'e saldırısı ile gündem olan 5 çocuk babası Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında anneler gününde 2 çocuğunu canice katletti. Tengioğlu eşinin evi terk etmesinden 2 hafta sonra sabah saat 04.00 sularında geldiği evinde, geçirdiği cinnet sonucu silahını çekerek bağırıp çağırmaya başladı. Tengioğlu, bağırma sesleri üzerine uyanan çocuklarından oğlu Barış'ı (19) daha sonra, kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.
Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba Selçuk Tengioğlu bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağı ile silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak anneler gününde öldürdü.
ANNELER GÜNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ
Silah sesini duyan komşuların polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis, Tengioğlu'nu evde bıçak ve silahıyla birlikte yakaladı. Olay sırasında Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin Tengioğlu (16), 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.