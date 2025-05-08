Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının tüm yönleriyle incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. Ancak bu önerge, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP, yaşanan olayın arka planının aydınlatılması, güvenlik zafiyeti olup olmadığının araştırılması, saldırganın tek başına mı hareket ettiği yoksa yönlendirme ve organizasyonlarla mı hareket ettiğinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis’e önerge sundu. Ayrıca benzer saldırıların önlenebilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi de talep edildi.

Ancak önerge, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilerek gündeme alınmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası çıkışta bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu olayın ardından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.