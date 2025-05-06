TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cumartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırı gerçekleştirildi.
TUTUKLANDI
Saldırganın 2 çocuğunu öldüren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şüpheli bugün tutuklandı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; savcılığın açma germe hareketlerini sorduğu Tengioğlu, olayı planlamadığını belirterek, şunları söyledi:
"BULUNDUĞUM YERDE UZUN SÜRE SABİT KALAMAM"
“Ben 66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim. Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam. Nezarethane görüntülerini de incelerseniz orada da sürekli hareket ettiğim görülecektir. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareket değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibaretlerdir.”