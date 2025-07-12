Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi devreye giriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından, ‘özel eğitim kurumları yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı’ paylaşımını yaptı.

Yeni düzenlemeyle birlikte biyometrik kimlik doğrulama sistemi tanımlandı, sistemin hangi usullerle çalışacağı belirlendi. Bu doğrulama sistemi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemelere esas teşkil edecek. Hâlihazırda uygulanan kameralı görüntüleme sistemi ise kullanılmaya devam edecek.

Sistem arızası veya doğrulama işleminin teknik nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda, eğitimlerin devam durumu kameralı sistem üzerinden belirlenecek. Öte yandan, ücretini kendisi karşılayan bireylerin kuruma kayıt yaptırmasına imkân tanındı. Bu derslere ilişkin bilgiler Özel Eğitim Modülü'ne işlenecek.

EVDE DESTEK EĞİTİMİNDE YENİ DÜZENLEME

Yönetmelikle birlikte evde destek eğitimine ilişkin usuller de yeniden belirlendi. Evde eğitim alacak bireylerin eğitim gün ve saatlerini içeren aylık iş takvimi, her ayın başında Özel Eğitim Modülü'ne girilecek ve eğitimler bu takvime göre gerçekleştirilecek. Evde destek eğitimi hizmeti, denetim yetkisi bulunan görevliler tarafından yılda en az dört kez denetlenecek.

TELAFİ EĞİTİMLERİNE 24 AY SINIRI

Telafi eğitimlerine ilişkin süre ve saat uygulamalarında da değişikliğe gidildi. Daha önce doğal afetler, tatil kararları veya bireylerin kuruma gelememesi nedeniyle yapılamayan eğitimler için süre sınırı bulunmazken, yeni düzenlemeyle bu süre 24 ayla sınırlandırıldı. Ayrıca aynı ay içinde bireysel olarak 8 saate kadar verilen telafi eğitimlerinin süresi 12 saate çıkarıldı. Yönetmelik değişiklikleri, 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.