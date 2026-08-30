YENİ Parti lideri Özgür Özel, yurt gezileri kapsamında dün Kayseri’ye gitti kadınlarla bir araya geldi. Kadınlar, Özel’e, “Geçinemiyoruz” diye dert yandı. 70 yaşında olduğunu ve iş bulsa çalışacağını belirten yaşlı bir kadına YENİ Parti lideri AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Üç çocuk yapın” dediğini hatırlatarak vaatlerini sıraladı:

Onu dinleyenler bin pişman oldu. Çocuklar hep işsiz, evler yoksul. İşin kötüsü şu anda Türkiye’de çocuk oranı o kadar düştü ki nüfusumuz hızla düşecek eşikte. Tek sebebi ekonomik. Yani gelecek kaygısı. Evlenmeye korkuyor, nasıl çocuğu olacak? Evlenen çocuk yapmaya korkuyor. Nasıl büyüteceğim?

Şu ana kadar bizim belediyeler 800’e yakın kreş yaptılar, bitirdiler. 78 tane de yoksul öğrenciler için yurt yaptı. Gittiği şehirde yurda gidecek durumu yoksa yoksul öğrenciler için. İnşallah iktidar olduğumuzda, her mahalleye kreş yapacağız.

FAİZLER SİLİNECEK

Çoğu okulda güvenlik yok. YENİ Parti’nin iktidarında bütün okullara geçmişte uzman çavuşluk yapmış, eğitim almış başta 65 bin, sonra toplamda 110 bin kişiyi eğitip okul güvenliği olarak görevlendireceğiz.

İktidara geldiğimizde belediyelerde hayata geçirdiğimiz projeleri valilikler, kaymakamlıklar eliyle yaygınlaştıracağız.

Milleti korkutuyorlar, ‘Bunlar gelirse sosyal yardımları keser’ diye. Geldik belediyelere tam beş kat arttı sosyal yardımlar. İktidarımızda zengin yatına verilen ÖTV’siz, KDV’siz mazot; sizin traktörünüze konacak. Çiftçilerin borçlarının faizi bir seferlik tamamen silinecek. Anapara üç taksitte, beş taksite bölecek. Çiftçiye de esnafa da ikinci bir şans, ikinci bahar kredisi verilecek.

Hediye SÖZCÜ tablosu

Özgür Özel, Kayseri’de iş insanları ve KOBİ temsilcileriyle buluştu. Partililer, Özel’e “idolüm” dediği 1979’da suikasta kurban giden Manisalı eczacı Neşe Gülersoy’un fotoğrafları ve SÖZCÜ Gazetesi’nin 4 Nisan 2024 tarihli “Bir eczacı siyasete girdi milyonlara ilaç gibi geldi” haberinin yer aldığı tablo hediye etti.