YENİ Parti lideri Özgür Özel, Meclis kürsüsünden çerçeve yasayla ilgili, kendisinin ve yönetici arkadaşlarının “Evet” oyu verdiğini açıkladı. Partideki milletvekillerinin ise kararını ‘milletle’ vereceğini duyurdu.

SABOTAJLARA RAĞMEN

Özel “Türkiye’nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle YENİ Parti grubunu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine kendi il, bölge temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum” dedi.

Özgür Özel konuşmasında süreçteki anti demokratik uygulamaları eleştirdi, “Bütün sabotajlara rağmen masada kaldık. Dolmabahçe’de görüştükleri rahmetli Sırrı Süreyya Önder’i hapse atıp sonra arkasından timsah gözyaşı dökenlerden hiç olmadık” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını da alkışladı.

SIRRI SÜREYYA’YI ANDI

“Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz. Ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Barışın önünde durmayacağız” diye konuşan Özgür Özel, “Öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık, koymayacağız” dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Özel şunları söyledi: “Erdoğan barış umutlarını yine heba etmek isteyen taraftadır. Mecbur kaldığı için barıştan yanaymış gibi yapan taraftadır. YENİ Parti ise ona bu fırsatı vermeyen taraftadır. Biz böyle bir iktidarın samimiyetine güvenmiyoruz.”