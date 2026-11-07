YENİ Parti lideri Özgür Özel, eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasının ardından ilk kez yazarımız Saygı Öztürk’ e konuştu:

Bence artık mızrak çuvala sığmadı. Cezaevlerindeki belediye başkanı, belediye meclis üyesi, bürokratlar, bahsedilen paranın binde biri kadar bile olmayan paraların istendiği iddia edilerek içeride tutuluyor.

Bu paraların bin katı parayı bir kişi haksız olarak menfaat sağlamış. İlk başlarda tövbe hesabı açmalarından, parayı oraya koydurmalarından, ilk ifadeyi arka kapıdan alıp salmalarından Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir şey yapmaya niyetleri olmadığı görülüyordu. Ancak toplum inanılmaz bir refleks gösterdi. Sahaya giden bütün siyasetçiler tepkinin büyüklüğünü görüyorlar. O yüzden ‘Başkalarını ufacık iddialarla tutuklarken bu kadar açık bir şey var, nasıl tutuklamazsınız?’

‘FEDA ETMEK ZORUNDA KALDI’

Artık Fatma Betül Sayan’ı feda etmek zorunda kaldı. Zaten işin bir tarafı kendisinde çünkü bu suçu işleyenlerin hepsini kendisi atadı ama bir yandan da suçtan menfaat temin eden kişiyi de koruduğu ortaya çıkıyordu. Bunu daha fazla sürdüremediler. En son çare olarak tutukladılar. Arkadaşlarımızdan duyduk, hukuk fakültelerinde öğretilen bir şey var. ‘Bir masum boşu boşuna yatacağına bırak 99 suçlu aramızda dolaşsın’ dermiş hocaları. Şimdi bu dönemde tam tersine döndü ve maalesef 99 masum içeride yatıyor ama bir suçlu dışarıda dolaşıyor. Şimdi o bir suçluyu da tutmaya karar verdiler 99 masumu bırakmak yerine.

‘ÖRGÜTÜN BAŞINDAKİ KİM?’

İlk başta olay çıktığında Erdoğan vatandaşa bu olayı şöyle anlatmaya çalıştı; Yani daha doğrusu Erdoğan’ın büyük bir mahareti var. Geçmişte darbe yapan bütün FETÖ’cüler için ‘Kandırıldım, milletin beni affetsin’ diyor. Başka mevzularda ‘dış güçler’ diyor. Bu sefer de bu algıyı yönetmeye çok çalıştılar. İlk önce münferit olay dediler. Fonların sadece yüzde 4:30’u dediler. Sonra bazı arkadaşlar nefsine uymuş dediler.

Ama en son apar topar belli ki Erdoğan’ın telkini ile Adalet Bakanı hazır olmadığı bir metni okurken zorlandı. Bir örgütten, birbiriyle bağlantılı bir yapılanmadan bahsetti.

Şimdi tabii Akın Gürlek’in ifadesi ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması ile birlikte şu noktaya geliyoruz. Bu örgütte bir kabine üyesi var veya AK Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı var. Bu örgütün başı kim, diğerleri kim?

O yüzden bu mesele gerçekten önemli, bu örgütün açığa çıkarılması lazım ama bu örgüt şemasını bu örgütün tamamını atayan bir sorumluluk almayacak mı? Yani ondan sonra hukuken de bu mesele önemli ama hiç olmazsa siyasetten bunun sorumluluğunu alması gerekiyor.

‘KENDİLERİ HALLETMEK İSTEDİ’

Bu fon işi ilk ortaya çıktığında Meclis’te komisyon kurulsun dediler, sonra vazgeçtiler. Bu meselenin üzerine tüm yönleriyle gidilmesi gerekiyor ama görünen o ki bunu kendi kendilerine halletme gayreti var. Tabi toplumun da bu konuda ikna olmaması onları zorluyor. Tepkisini gösterdiği ölçüde daha fazla şey gizleyeceklerini düşünüyorum. Önemli olan vatandaşın meseleye olan ilgisini kaybetmemesi. Siyasetçiler konuşur ama vatandaşın da meseleyi sahiplenmesi çok önemli. Toplumun çünkü bu tip yolsuzluklara ya da dolandırıcılara karşı ortaya koyacağı tutum bundan sonra bu konulara karşı etkili yasal düzenlemeler yapılması sonucunu doğuracaktır.

‘ÇOK CİDDİ DELİLLER VAR’

Diğer taraftan şöyle bir tarafı var tabi burada ortaya çıkmış çok açık bir suç ve oraya beş ay önce yatırılıp çok misliyle geri alınmış bir para var. Bir de sonrasında da bunun hem itirafı hem tespiti hem de dün yapılan tutuklamaya sevk yazısında bazı şeyler var. Yani bir meselede hani kuvvetli şüphe veya tutuklamaya gerekli kanıt olacaksa bu böyle olacak. Düne kadar Fatma Hanım geziyordu ki bana kalsa Fatma Hanım dahi tutuksuz yargılansın. Eğer yurt dışı çıkışıyla ev hapsi ama suç bu suçun işlendiğine ilişkin çok ciddi deliller var, kendi de artık itiraf da etmiş durumda meseleyi. Eğer ciddi bir soruşturma olur ve kimse ayrılmazsa ben belki de siyasi hukuk tarihimizin en seri tutuklamalarını bu mevzuda veya yargılamasını, en çok sanıklı mahkemelerinden bir tanesine gönderilir. Çünkü Erdoğan diyor ki ‘hiç tahmin etmeyeceğiniz kişiler bu işin içinde’ çok önemli.

YENİ Parti ekibi Sayan’ı hapiste ziyaret edecek

Tutuklanan herkesi ziyarete gidiyoruz. Fatma Betül Sayan Kaya’yı da izin verilmesi ve kendisinin de kabul etmesi halinde ziyaret etmek isteriz. Şu anda arkadaşlarımız bu fon meselesinden tutuklu olan çok sayıda kişiyle görüştüler, görüşmeye devam ediyorlar. Fatma Hanım’la da tahmin ediyorum daha komisyon üyeleri ile bu konuyu değerlendirmedik ama onu da görevlendireceğiz. Normal şartlarda masumiyet karinesi çok önemli biz bunu hep hatırlatıyoruz. Fatma Hanım eğer kendisinin bazı şeyleri söyleyemediğini düşünüyor, bunları söylerse biz bunu açıklıkla paylaşırız.

Kışlalı’nın kızı YENİ Parti’de

Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Kültür Bakanı ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı’nın kızı Nevin Kışlalı, YENİ Parti’ye üye oldu. Nevin Kışlalı’nın rozetini ise YENİ Parti lideri Özgür Özel taktı.

YENİ Partili Aylin Nazlıaka, Nevin Kışlalı’nın üyeliğini, sosyal medyadan duyurdu.

Daha önce de Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı YENİ Parti’ye üye olmuştu.