CHP lideri Özgür Özel, kendisine “Partiden ayrılmasın” çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi, “2 milyon üyeyle seçim yapalım, ikimiz yarışalım, kaybeden siyaseti bıraksın, CHP’yi salsın. Yüzde 90’ın altında oy alırsam ben siyaseti bırakıyorum” dedi. Özgür Özel şunları söyledi:

BUTLAN VE 54 GÜN

Butlan kararının üzerinden 54 gün geçti. 54 günde biz 21 il dolaştık. Milletimizle beraberiz, örgütümüzle beraberiz. 74 il başkanı ilk günden beri aslanlar gibi durdular, Butlanı kabul edeni millet sokağa çıkartmıyor, selamını almıyor. Butlana direneni de omzunun üstünde taşıyor. ‘Tedbir var, kurultay yapamayız’ diyorlar. Oysa verdiğimiz imzalar ile İlçe Seçim Kurulu’na başvursa olacak, bundan da kaçıyorlar. Parti Meclisi 23 kişi kaldı kanun‘40’ın altında kalırsa derhal kurultay’ diyor ama öyle oturuyorlar.

RAPOR ALDI

İstinaf mahkemesinde başkan bir düğmeye basacak, basmıyor. Adli tatil gelene kadar onaylamamak için ‘Müzakere var basamadım, NATO vardı gidemedim, bilmem ne yapamadım.’ Şimdi 3 günlük rapor daha almış, o düğmeye basamasın ki kararı Yargıtay’a yollamasın.

GEL YARIŞALIM

Bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Son sahibi ne ne Kılıçdaroğlu ne de benim. Madem partilisin, madem ki bölünmek istemezsin, 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle Genel Başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP’yi salsın, siyaseti bıraksın. Ben yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. ‘Partiyi birinci parti yapmazsam siyaseti bırakıyorum’ demiştim, yaptım.

‘AKP’yi iktidarda tutmanın maliyeti’

Ağacında elma 18 liradan toplanıyor, satılıyor. Marketteki fiyatı 150 lira. Niğde’de kiraz bahçesinde 60 liraya kirazını satıyor. Marketten almaya gidiyorsun 200 lira. Çilek 43 liraya alınıyor, 250 liraya satılıyor. Kayısı 20 lira ağacında, 110 lira markette. Karpuz tarlada 8 lira, markette 30 lira. İşte AK Parti’nin kara düzeni. İşte AK Parti’yi iktidarda tutmanın bu millete ağır maliyeti.

‘41.5 MİLYON KİŞİ AÇLIK SINIRI ALTINDA’

“Bugün ülkede sabit aylık alan 29 milyon kişi var. 12.5 milyon da hiç maaş almayan işsizler var. Toplam 41.5 milyon kişi. 41.5 milyon kişi dünyadaki 157 ülkenin nüfusundan daha yüksektir. Ve Türkiye’de 41.5 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlerin zaten hâli perişan.

‘Faili malum bir katliama sessizler’

Kartalkaya ailelerinin Adalet Yürüyüşü’ne selam gönderen Özel, “Bugün ‚Geçmişteki faili meçhulleri aydınlatıyoruz’ diye algı çalışması yapanlar, faili malum olan bir katliama sessiz kalıyorlar. Sonra da dönüp bu millete adalet dağıtacaklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

‘AP’nin Kıbrıs kararını lanetliyoruz’

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 8 Temmuz’da Kıbrıs’la ilgili aldığı karara sert tepki gösteren Özel, kararda yer alan ifadeleri “İğrenç ithamlar” olarak değerlendirerek kararın “yok hükmünde” olduğunu vurguladı. Özel, “Türk Silahlı Kuvvetleri onurumuzdur. Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin iğrenç ithamlarla ordumuzu lekelemeye çalışan kararı en sert biçimde kınıyoruz, lanetliyoruz” diye konuştu.

Millet yeni parti diye kolumu cimciriyor

“Ya yeni parti niye konuşuluyor, hiç anlamıyorum’ diyor. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudu yeni partide arıyor. Bir yandan da ‘Parti kurmasın nereye gidiyorsunuz?’’ diyen var. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de ama iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor. Kolumu cimciriyor yeni parti diye. Yeni partiyi nasırlı elleriyle kiraz toplayan teyzem soruyor. Sanayideki kalfa soruyor.”

Erken seçim olursa AKP’ye yakalanacak

“Hem seçilmeden, AKP yargısıyla atanacaksın, kendini altı yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın, eline verilen delege, ki 500 tanesi o seçimde oyu bana değil sana vermiş. İnsan bundan bir şey anlar ya. O seçimde, ‘İradesi sakatlandı’ dediğin seçimde sana oy veren 500 delege imza vermiş, kurultayı yapmıyor sallıyor. Erken seçim olursa AKP’ye yakalanacak bütün umutları kaybettirecek. Milletin umudu tükenirse umudu yeni partide arar.”

Tekin Kurtuluş Savaşı’yla uğraşırken evlatlar ölüyor

Özgür Özel, 16 yaşındaki Yiğit Mehmet Kesme’nin ölümünü hatırlattı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sert tepki gösterdi: “Türkiye’de sadece bu yıl 34 çocuk çalışırken iş cinayetinde hayatını kaybetti. Bunlardan 21’i MESEM kapsamında çalışıyordu. Milli Eğitim’in başına atanan hadsiz, liyakatsiz, kifayetsiz, Kurtuluş Savaşı’nın adını değiştirmekle meşgulken onun görev yerinde evlatlarımız canlarını kaybediyor. 21 evladımızın hesabını o hadsizden sormayacağız da kimden soracağız? Eninde sonunda soracağız.”

‘KAYBEDEN DEĞİL KAZANAN CHP’YİZ’

47 yıl sonra partilerini ilk kez birinci parti konumuna yükselttiklerini, o günden bu yana demokrasi dışı saldırıların hedefi olduklarını belirten Özgür Özel: “Biz kaybeden değil, kazanan CHP’yiz. Bugüne kadar toplam 34 belediye başkanımıza operasyon düzenlediler. 24 belediye başkanımız hâlâ tutuklu.”