Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Çorum’da Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ve Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması’na katıldı.

CHP lideri Özel, burada yaptığı konuşmada, “Değerli Genel Başkan, değerli şube başkanları, yönetim kurulu ve Hacı Bektaş Postnişinin Veliyettin Ulusoy beyefendi biraz önce bir kez daha kendisinin sağlığını sorma, hayır dualarını alma onuruna eriştim. Her zaman arkamda duran Veliyettin dedemizin şahsında bütün canları kalbimin en sıcak duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, şöyle devam etti:

Genel Başkan olarak grup kürsüsüne çıktığım ilk gün demiştim ki; ‘Eşit yurttaşlık.’ Ve demiştim ki ‘Son Alevi ‘Ben eşitsizliğe uğramıyorum artık’ diyene kadar Alevilere eşitsizlik, haksızlık yapılmaktadır. Son Kürt, ‘Kürt sorunu yoktur’ diyene kadar Kürt sorunu vardır. Son Alevi ‘Sorunum, eşitsizlik sorunum yoktur artık’ diyene kadar bu sorun vardır. O sorunu çözmeye and içiyorum’ demiştim.

Bu sorunu çözüp Madımak’ı utanç müzesi yapıp, Alevilere din eğitiminden tutun ibadethanelerinin devlet tarafından tanınmasına, kabul edilmesine ve inancın eşit, ayrımsız, özgür şekilde yaşanmasına devletin tüm inançlara, tüm dinlere, tüm mezheplere eşit ve doğru konumlanmasına kadar bu konudaki çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.”

“ONLARA BAŞ EĞMEYECEĞİM”

“Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil; vicdanların terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa ve kötülüklerden arınacaksa kalp gözüyle bakanlara, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlara, ‘Kendine ağır gelenleri başkasına yapma’ diyenlerle kurtulacaktır. Bu ülke ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözünü laf olsun diye söyleyenlerle değil; gerektiği gün bir olanlarla, iri olanlarla, kardeşleriyle birlikte diri duranlarla, ayakta duranlarla birlikte olacaktır.

Bugün dört koldan saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Ama ne diyordu Pir Sultan? ‘Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.’ Siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim.”

“BUGÜN DE SÖZ VERİYORUM”

“Bugün Cumhuriyet’in en büyük kazanımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hediyesi Cumhuriyet’in en büyük kazanımı sandık saldırı altındadır. Müesses nizam, milletin iradesine darbe yapmaktadır. Bu yüzden Alevi kurumlarının ilk günden tespit ettiği gibi butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi değildir, bizim aramızda değildir. Saray rejimi ile milletin arasındadır, milletin iradesi arasındadır.

Bu yüzden biz bu butlan meselesinde birbirimize düşmek yerine hep birlikte partimizden sandığı yok sayanlara, son kazandığımız dört kongre ki üçünde geçerli oyların tamamını almama rağmen; son kongre mahalleden başlayıp altı ayda en tepeye kadar mahalle, ilçe, il sandıklarıyla bitmiş olmasına rağmen; dört kongreyi iptal edip altı yıl öncesine dönüp, partiyi karıştırmak isteyen AK Parti aklına, saray aklına, 47 yıl sonra partinin birinci parti olmasına, yerel seçimlerde iktidar olmasına, yapılacak ilk seçim için yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında bizim birinci parti olmamıza karşı sarayın kurduğu bu kumpastır.

Sarayın kurduğu kumpası canların sevgisi yenecektir, sizlerin mücadelesi ve sahip çıkışı yenecektir. Daha önce de söz vermiştim. Bugün de söz veriyorum; ‘Hacı Bektaş’ın ektiği tohuma su vermeye yoldaş olacağım.’ İncinsem de incitmeyeceğimi ama mücadeleden de bir adım durmayacağımı söylemiştim. Sözümün dimdik arkasındayım.”

“BİR YOLU YÜRÜMEYE BAŞLADIK”

“Şimdi biz bir yola çıktık. Bilirsiniz ki yol cümleden uludur, yol yolculardan da uludur. Aslolan yolda olmaktır, yola koyulmaktır. Biz genel merkezimizden butlan kararıyla çıkarıldığımızda, polisle sürüklenerek dışarıya atıldığımızda, bu canlarınız milletvekilleri canını ortaya koyup da plastik mermi, gaz yediklerinde biz kötülükleri arkada bırakıp, yüzümüzü Gazi’nin kurduğu Meclis’e döndük ve bir yolu yürümeye başladık.

Bayramda 100 binlerle bir araya geldik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yürüdük. Partimizdeki mücadele yürüyüşümüz de ülkemizdeki iktidar yürüyüşümüz de gücünü haklığından, toplumsal destekten ve kendisine yapılan haksızlıklara sahip çıkan büyük toplum kesimlerinden, özellikle de ‘İkiliği çok tehlikeli bir yerden çıkarabilir miyiz?’ diye kurulan bu kumpasa karşı siz canlarımızın bize sahip çıkan tutumundan almaktayız. O yüzden hepinizi çok seviyorum.

Hepinize söz veriyorum. En güzel günlerde, en adil günlerde hep birlikte olacağız. Siz bize sahip çıktınız, biz sizinle birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Eninde sonunda menzile varacağız. Biz başaracağız, biz kazanacağız. Tüm canların önünde saygı eğiliyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum.”