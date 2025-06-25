26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişi Uğur Demirci ile birlikte bir otelde basın toplantısı düzenleyen Çağırıcı, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 26 Haziran 2004’te yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tarihi Özel Güvenlik Günü, 26-30 Haziran’ı ise Özel Güvenlik Haftası olarak kutladıklarını ifade etti.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

YIPRANMA PAYI TALEBİ

Türkiye’de 63 bin 254’ü kadın olmak üzere toplam 383 bin 362 özel güvenlik görevlisinin kamu güvenliğini tamamlayıcı şekilde hizmet verdiğini belirten Çağırıcı, görevlilerin özlük hakları ve çalışma koşullarında iyileştirme gerektiğini vurguladı. Çağırıcı, “Özel güvenlik görevlileri, hayatın her alanında görev yapıyor ancak saygınlık ve ücret konusunda sorunlar yaşıyor. Düşük ücretlerin iyileştirilmesi ve yıpranma payı talebimiz var” dedi.

BRANŞ GELİYOR

Çağırıcı, EGM’nin “Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi (ÖZGE)” projesiyle özel güvenlik görevlilerinin branşlaşacağını ve daha profesyonel hizmet sunacağını aktardı. Projenin, görevlilerin uzmanlaşmasını sağlayarak ücretlerin de iyileştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Polis Başmüfettişi Uğur Demirci, özel güvenlik hizmetinin genel güvenlik konseptinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. 2019’da hayata geçirilen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) ile hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. ÖZGE projesiyle ise özel güvenlik eğitimlerinin beceri temelli ve modüler bir yapıya kavuşacağını ifade eden Demirci, “Bu yıl içinde yeni eğitim sistemine geçiyoruz. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı becerileri de kapsayan bir eğitimle, özel güvenlik görevlilerinin profesyonellik düzeyi artacak” dedi.