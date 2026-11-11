YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, faciada yaşamını yitiren Uğur Temel, Orhan Altay ve Yasin Taşçı'nın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Yücel, Özel'i telefonla arayarak Yasin Taşçı'nın babası Ömer Taşçı, Uğur Temel'in annesi Saadet Temel ve amcası Sabahattin Temel ile Orhan Altay'ın ailesiyle görüştürdü.

Özel, yaşanan facia nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Başınız sağ olsun. Dün kahrolduk, hepimiz çok üzüldük. İki gündür sizi düşünüyoruz. Tabii ne desek boş. Dışarıdan konuşmak kolay ama Allah size dayanma gücü versin" dedi.

"BİZİM ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA, BAŞIMIZLA BERABER"

Milletvekillerinin iletişim bilgilerini bırakacağını söyleyen Özel, "Allah güç versin. Bizim arkadaşlarımız telefonlarını bırakacaklar. Bizim üzerimize düşen ne varsa, başımızla beraber" ifadelerini kullandı.

Özel, ziyaret niyetini de "İzmir tarafına geldiğimde uğrayacağım inşallah" sözleriyle dile getirdi.