Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle maliyetleri arttığına dikkat çekerek, bilet fiyatlarına zam yapılmaması durumunda mayısta kontak kapatacaklarını duyurdu.

Başkent İlçeler Terminali'nde basın açıklaması yapan Kara, "Yılbaşında akaryakıt fiyatı 53 lira iken bugün 87 liraları buldu. Eğer hükümetimiz tarafından karşılanmasaydı şu anda 100 lirayı geçiyordu. Bizler de kamu hizmeti görevi görüyoruz. Bizim herhangi bir başka sektörde çalışanlar ile aldığımız akaryakıtın aynı fiyatta olmaması lazım. Bizler ücretsiz yolcu taşımacılığı yapacaksak diğer esnaflardan bir farkımız olmalı" ifadelerini kullandı.

14 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile ücretsiz yolcu taşıma desteklerinin 8 bin 73 liraya yükseldiğini hatırlatan Kara, bu ücretin günlük 7 kişiye denk geldiğini belirterek, kendilerinin günlük 400 kişiyi ücretsiz taşıdıklarını söyledi.

'İSTANBUL MODELİ' ÖNERİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) 5 yıldır destek yardımı yapıldığını kaydeden Kara, "2026'nın ilk ayı itibarıyla bu yardım da durdu. Her geçen gün akaryakıta zam geliyor. Bilet zammı artık kaçınılmaz oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'tan istediğimiz, bilet fiyatlarına zam yapıp her bileti tam bilete tamamlamak lazım ya da araçlarımızın İstanbul modeli gibi kiralanması lazım" dedi.

'BUYRUN SİZE TORBA YASA' DİYECE ĞİZ'

Araçların bakımını yaptıramadıklarını ve depoları doldurmakta güçlük çektiklerini söyleyen Kara, "Bu böyle giderse Ankara'dan başlayıp Türkiye'de kontak kapatacağız. Türkiye'de ara zammın alınma kararı gelmiştir. Zam yapılsa dahi hükümetin desteği olmadan halk otobüsü esnafının yürüme şansı yok. Mayıs ayında büyükşehir belediyelerinde özel halk otobüslerine ilişkin herhangi bir karar, yasa çıkmazsa Ankara olmak üzere Türkiye genelinde kontak kapatacağız. Araçların anahtarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerine torbaların içerisinde getirip buyurun size torba yasası deyip bırakacağız" diye konuştu.