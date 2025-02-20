Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli içesinde 18 Şubat'ta Ömerli Mahallesi ile ilçe merkezi arasında çalışan otobüse binen bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.
Araçtaki yakını ve diğer yolcular, rahatsızlanan kadına yardım etmeye çalıştı.
Durumu fark eden otobüs şoförü Murat Turan, güzergahını değiştirip yolcuyu Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Turan, daha sonra diğer yolcuları inecekleri duraklara bıraktı.
O anlar ise araç kamerasınca görüntülendi.
Murat Turan, gazetecilere, yolcunun rahatsızlandığını fark etmesinin ardından tereddüt etmeden güzergahını değiştirdiğini söyledi.
Yolcunun halini görünce üzüldüğünü dile getiren Turan, "İnsani duygularımla hareket ettim, tereddüt etmeden yolcuyu hastaneye yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Aracın dörtlülerini yakarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne hastamızı yetiştirdik. Gönlüm rahat, ilçemizi, insanımızı seviyoruz." ifadelerini kullandı.